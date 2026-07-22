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మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi Note 17 Pro Max త్వరలో విడుదల!

Redmi Note 17 Pro Max: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీతో Redmi Note 17 Pro Max స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుందని సమాచారం. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:52 PM IST
మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi Note 17 Pro Max త్వరలో విడుదల!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi Note 17 Pro Max త్వరలో విడుదల!
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