Redmi Note 17 Pro Max: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ షామీ (Xiaomi) తన సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ ఇటీవలే రెడ్మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17 Pro Max) సిరీస్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్లో స్టాండర్డ్ మోడల్తో పాటు రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సిరీస్కు కొనసాగింపుగా సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఎడిషన్ రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మాక్స్ మోడల్ను త్వరలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి కంపెనీ సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.. ఇది విడుదలైన అన్ని మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
థాయిలాండ్కు చెందిన నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కమీషన్ (NBTC) డేటాబేస్లో రెడ్మీ నోట్ 17తో పాటు రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మాక్స్ అంతర్జాతీయ మోడల్ నంబర్లు 26081RA18G, 2609FRA74Gగా కనిపించడం విశేషం.. దీంతో ఈ ఫోన్ల గ్లోబల్ లాంచ్ అతిత్వరలోనే ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇవి ప్రీమియం డిజైన్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మాక్స్ మోడల్ ప్రీమియం లుక్లో కనిపించబోతోంది.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు..
లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ప్రో మాక్స్ వేరియంట్లో అత్యుత్తమ టెక్నాలజీని వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోర్ వెనుక భాగంలో Samsung సెన్సార్కు సంబంధించిన 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ హై-రిజల్యూషన్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి..
శక్తివంతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500 (MediaTek Dimensity 7500) ప్రాసెసర్ను అందించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 10,000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా లభించే ఫోన్లతో పోలిస్తే.. ఇది వినియోగదారులకు రోజులకు పైగా సుదీర్ఘమైన బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది..
సిరీస్లోని స్టాండర్డ్ మోడల్ వివరాలు..
ఇటీవల చైనాలో విడుదలైన బేస్ మోడల్ రెడ్మీ నోట్ 17 స్మార్ట్ఫోన్లో 7-అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పాటు 8,000 mAh బ్యాటరీ వంటి అధునాతన హార్డ్వేర్ ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. అత్యాధునిక 200MP కెమెరాతో పాటు పవర్-ప్యాక్డ్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్తో పాటు భారీ 10,000mAh బ్యాటరీతో రాబోతున్నట్లు రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మాక్స్ మిడ్-రేంజ్ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే దీని అధికారిక ధర, విడుదల తేదీలను కంపెనీ ప్రకటించబోతోంది.
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