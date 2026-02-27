English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Realme: 10,001 mAh బ్యాటరీతో Realme Narzo Power 5G ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. దీని ప్రత్యేకత ఇదే!

Realme: 10,001 mAh బ్యాటరీతో Realme Narzo Power 5G ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. దీని ప్రత్యేకత ఇదే!

Realme Narzo Power 5G: 10,001 mAh బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్లోకి రియల్ మీ కంపెనీ అద్భుతమైన మొబైల్ ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:52 PM IST

Trending Photos

Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..
5
Andhra Pradesh
Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
6
tirumala
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
Lab Grown Gold: తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఈ ల్యాబ్ గ్రోన్ గోల్డ్ గురించి తెలుసా?
5
lab grown diamonds
Lab Grown Gold: తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఈ ల్యాబ్ గ్రోన్ గోల్డ్ గురించి తెలుసా?
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
6
tirumala
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
Realme: 10,001 mAh బ్యాటరీతో Realme Narzo Power 5G ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. దీని ప్రత్యేకత ఇదే!

Realme Narzo Power 5G Launches India March 5: ప్రముఖ  స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ రియల్ మీ వచ్చే నెలలో భారత్ మార్కెట్‌లోకి మరో అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన జంబో బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ 10,001 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ రియల్‌మే P4 పవర్ 5G పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ప్రాసెసర్‌తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్‌ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ రియల్ మీ తమ Realme Narzo Power 5G మొబైల్‌ను మార్చి 5వ తేదీన భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తమ అధికారిక వెబ్సైట్లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఫీచర్స్‌ను కూడా షేర్ చేశారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 10,001 mAh బ్యాటరీ కలిగి ఉండబోతుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ 38 గంటల పాటు స్టాండ్ బైతో పాటు 185 గంటలకు పైగా మ్యూజిక్ ప్లే బ్యాక్‌ను అందిస్తుంది. యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తే.. దాదాపు 32 గంటల పాటు ప్లే బ్యాక్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అలాగే 72 గంటలకు పైగా కాలింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. 

ఇక ఈ Realme Narzo Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్యాటరీ చార్జింగ్ కోసం ఇందులో కంపెనీ   27 W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 27 W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్టును అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా కేవలం 36 నిమిషాల్లో మాత్రమే 50 శాతం వరకు చార్జ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది వివిధ రంగుల్లో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్‌తో పాటు హైపర్‌విజన్ ప్లస్ AI చిప్‌పై రన్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది 6.78-అంగుళాల హైపర్‌గ్లో 4D కర్వ్ ప్లస్ డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్‌మే UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

రియల్‌మీ నార్జో పవర్ 5G  (Realme Narzo Power 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన ఫోర్ కే రికార్డుకు సపోర్ట్ అందిస్తుంది. దీంతో పాటు AI హైపర్ క్లారిటీ, AI హైపర్ మోషన్, AI ఆల్వేస్-ఆన్ HDR, AI స్మార్ట్ రిప్లై, AI స్టైల్‌మీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక మూడు సంవత్సరాల వరకు కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ అప్‌గ్రేడ్‌లు కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన కొత్త ఫీచర్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Realme Narzo Power 5GRealme Narzo PowerRealme P4 PowerRealme P4 Power Price

Trending News