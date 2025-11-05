English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  టెక్నాలజీ
  • Infinix Gt 50 Pro Price: 108 MP ప్రధాన కెమెరాతో Infinix Gt 50 Pro మొబైల్ లాంచ్‌ కాబోతోంది.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు..

Infinix Gt 50 Pro Price: 108 MP ప్రధాన కెమెరాతో Infinix Gt 50 Pro మొబైల్ లాంచ్‌ కాబోతోంది.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు..

Infinix Gt 50 Pro Price: త్వరలోనే ఇన్ఫినిక్స్ (Infinix) నుంచి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో పేరుతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు సర్కులేట్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇటీవల లీక్ అయ్యాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 5, 2025, 12:04 PM IST

Infinix Gt 50 Pro Price: 108 MP ప్రధాన కెమెరాతో Infinix Gt 50 Pro మొబైల్ లాంచ్‌ కాబోతోంది.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు..

Infinix Gt 50 Pro Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ ఇన్ఫినిక్స్ ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ప్రీవియం ఫీచర్స్‌తో అతి తక్కువ ధరల్లోని అద్భుతమైన గేమింగ్ మొబైల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ఇటీవలే ఇన్ఫినిక్స్ జిటి 30 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్ కూడా విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీని విజయానికి గుర్తుగా ఇన్ఫినిక్స్ జిటి 50 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో రాబోతోంది. అంతేకాకుండా డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇన్ఫినిక్స్ జిటి 50 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ IMEIకి సంబంధించిన డేటాబేస్‌లో కూడా కంపెనీ చేర్చింది. ఇది మార్కెట్‌లోకి X6891 మోడల్ నెంబర్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇదే మోడల్ నెంబర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ కేవలం Infinix GT 30 Pro మొబైల్‌కి సక్సెసర్‌గా మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఫోన్ వివిధ సర్టిఫికేషన్‌ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ అన్ని అన్నింటిలా కాకుండా గేమింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్ పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. 

ఇన్ఫినిక్స్ జిటి 50 ప్రో (Infinix GT 50 Pro) స్మార్ట్ ఫోన్ దీర్ఘకాలిక గేమింగ్ కోసం తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే వివిధ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌లో ఇన్ఫినిక్స్ కంపెనీ ప్రత్యేకమైన థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో పాటు 165 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు గత మోడల్‌లో కంపెనీ కేవలం 144 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టును మాత్రమే అందించింది. అయితే, ఈ మొబైల్ అన్నిట్లా కాకుండా వేగవంతమైన టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

ఇన్ఫినిక్స్ (Infinix) జిటి 50 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ లేదా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ లీక్‌ అయిన వివరాల ప్రకారం, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 అల్టిమేట్ చిప్‌సెట్‌తో రాబోతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక ఇది 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేతో మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 108 MP ప్రధాన సెన్సార్‌తో పాటు  8 MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్రంట్ భాగంలో 13 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభించబోతోంది.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

