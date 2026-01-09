OnePlus 16 Pro మొబైల్ వచ్చేస్తోంది భయ్యా.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌ వివరాలు ఇవే!

OnePlus 16 Pro Price Cut: ప్రముఖ వన్ ప్లస్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కనివిని ఎరగని ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ OnePlus 16 Pro పేరుతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ లాంచింగ్ లో భాగంగానే దీనిని విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్లో భాగమైనప్పటికీ.. కొన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది.. దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం మధ్యలో విడుదలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ సిరీస్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ తో పాటు ఇతర వివరాలను లీకయ్యాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వివరాలే సోషల్ మీడియాలో హైలెట్ అవుతున్నాయి. ఇవేంటో వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
భారత మార్కెట్ లోకి వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్తో పాటు వన్ ప్లస్ 16 ప్రో కూడా లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కథనాలు వైరల్గా మారాయి. అంతేకాకుండా ఈ బ్రో మోడల్ ను OnePlus 16 సిరీస్లో చేర్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు అధికారిక సమాచారం. ముందుగా దీనిని కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత ప్రపంచ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే యువచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ 16 సిరీస్ ను కంపెనీ వీలైనంత తొందరలోనే విడుదల చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
వన్ ప్లస్ 13 తర్వాత వచ్చే వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ అద్భుతమైన కెమెరా అప్డేట్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రీమియం కెమెరా సెట్ అప్ తో పాటు మంచి లుక్కులు విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ లోని హై ఎండ్ మోడల్ OnePlus 16 Pro ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో OnePlus 16 Ultra గా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త సిరీస్లో ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీతో కూడిన డిస్ప్లేను కూడా పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్కు సంబంధించిన లీకైన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలోని ఉండే ప్రధాన కెమెరా 200MP సెన్సార్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50MP మరో రెండు కెమెరాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం. అలాగే ఈ మొబైల్ సిరీస్ను కంపెనీ కొత్త కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది గత మోడల్స్తో పోలిస్తే, డిజైన్ పరంగా కూడా కాస్త మార్చి.. విడుదల చేసే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, వన్ ప్లస్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్పై అధికారిక ప్రకటనను చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
