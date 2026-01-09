English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • OnePlus 16 Pro మొబైల్ వచ్చేస్తోంది భయ్యా.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌ వివరాలు ఇవే!

OnePlus 16 Pro మొబైల్ వచ్చేస్తోంది భయ్యా.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌ వివరాలు ఇవే!

OnePlus 16 Pro Price: వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్‌లో భాగంగానే వన్ ప్లస్ 16 ప్రో (OnePlus 16 Pro) విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 200MP కెమెరా సెన్సార్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే చూడడానికి ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 9, 2026, 03:54 PM IST

Trending Photos

Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..
7
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..
Hair Growth Tips: పొలంలో దొరికే అరుదైన పసరు..దీన్ని వాడితే జలపాతం లాంటి పొడవైన ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం!
6
Hair care
Hair Growth Tips: పొలంలో దొరికే అరుదైన పసరు..దీన్ని వాడితే జలపాతం లాంటి పొడవైన ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం!
RTC Strike: సంక్రాంతి ముందు ప్రయాణీకులకు ఆర్‌టీసీ బిగ్‌ షాక్‌.. ఈనెల 12 నుంచి సమ్మె..!
5
APSRTC strike latest update
RTC Strike: సంక్రాంతి ముందు ప్రయాణీకులకు ఆర్‌టీసీ బిగ్‌ షాక్‌.. ఈనెల 12 నుంచి సమ్మె..!
Anchor Sameera: యాంకర్ సమీరా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. నన్ను టెర్రస్‌పైకి తీసుకెళ్లి అంకుల్ కోరికలు
5
Sameera Sherief
Anchor Sameera: యాంకర్ సమీరా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. నన్ను టెర్రస్‌పైకి తీసుకెళ్లి అంకుల్ కోరికలు
OnePlus 16 Pro మొబైల్ వచ్చేస్తోంది భయ్యా.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌ వివరాలు ఇవే!

OnePlus 16 Pro Price Cut: ప్రముఖ వన్ ప్లస్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన ఫ్లాగ్‌షిప్‌ మొబైల్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కనివిని ఎరగని ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ OnePlus 16 Pro పేరుతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ లాంచింగ్ లో భాగంగానే దీనిని విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్‌లో భాగమైనప్పటికీ.. కొన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది.. దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం మధ్యలో విడుదలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ సిరీస్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ తో పాటు ఇతర వివరాలను లీకయ్యాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వివరాలే సోషల్ మీడియాలో హైలెట్ అవుతున్నాయి. ఇవేంటో వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

భారత మార్కెట్ లోకి వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌తో పాటు వన్ ప్లస్ 16 ప్రో కూడా లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కథనాలు వైరల్‌గా మారాయి. అంతేకాకుండా ఈ బ్రో మోడల్ ను OnePlus 16 సిరీస్లో చేర్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు అధికారిక సమాచారం. ముందుగా దీనిని కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత ప్రపంచ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే యువచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ 16 సిరీస్ ను కంపెనీ వీలైనంత తొందరలోనే విడుదల చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

వన్ ప్లస్ 13 తర్వాత వచ్చే వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ అద్భుతమైన కెమెరా అప్డేట్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రీమియం కెమెరా సెట్ అప్ తో పాటు మంచి లుక్కులు విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్ లోని హై ఎండ్ మోడల్ OnePlus 16 Pro ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో OnePlus 16 Ultra గా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త సిరీస్‌లో ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీతో కూడిన డిస్ప్లేను కూడా పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Oppo Reno 15 Pro Mini: సంక్రాంతి దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 15 Pro Mini మొబైల్‌పై రూ.44 వేల బోనస్..

వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్‌కు సంబంధించిన లీకైన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలోని ఉండే ప్రధాన కెమెరా 200MP సెన్సార్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50MP మరో రెండు కెమెరాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం. అలాగే ఈ మొబైల్ సిరీస్‌ను కంపెనీ కొత్త కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే, డిజైన్ పరంగా కూడా కాస్త మార్చి.. విడుదల చేసే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, వన్ ప్లస్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌పై అధికారిక ప్రకటనను చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

Also Read: Oppo Reno 15 Pro Mini: సంక్రాంతి దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 15 Pro Mini మొబైల్‌పై రూ.44 వేల బోనస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Oneplus 16Oneplus 16 PriceRealme 16 ProRealme 16oneplus 15

Trending News