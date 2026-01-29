Samsung Galaxy A56: 50 MP కెమెరాతో కొత్త Samsung Galaxy A56 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Samsung Galaxy A56 Launch Date: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన సాంసంగ్ అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ Samsung Galaxy A56 స్మార్ట్ ఫోన్ పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు త్వరలోనే ప్రకటించబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. దీనిని కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసిన Samsung Galaxy A56 మొబైల్కి సక్సెస్కి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇప్పటికే Samsung Galaxy A57 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన వివరాలను TENAA డేటాబేస్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఫ్రంట్ కెమెరా గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మోడల్స్ కంటే ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన వ్యాల్యూమ్ బటన్స్తో పాటు.. కుడివైపు పవర్ బటన్ ఉండబోతోంది. TENAA లిస్టింగ్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.. Samsung Galaxy A57 6.6-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Samsung Exynos 1680 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇది కేవలం ఒక స్టోరేజ్ వేరియంట్లో మాత్రమే విడుదల కాబోతోంది. ఇది 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Samsung Galaxy A57 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 12-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా ప్రత్యేకమైన సెన్సార్తో 5-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
ఈ పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ చార్జ్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా 45W వైర్డు ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇందులో సెక్యూరిటీ కోసం ప్రత్యేకమైన ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిస్ప్లే లను సామ్సంగ్ కంపెనీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడా సాంసంగ్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల మొబైల్ అతి తక్కువ ధరలోని విడుదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రొడక్షన్-లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) పథకం కింద సాంసంగ్ కంపెనీ ఇటీవలే ప్రత్యేకమైన దరఖాస్తును కూడా చేస్తుంది. అయితే, ఇందులో భాగంగా ఈ కంపెనీకి ఆమోదం లభిస్తే.. త్వరలోనే ఇక్కడ డిస్ప్లే లను తయారు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన మొబైల్ ధరలు భారీ తగ్గింపుతో విడుదలవుతాయి.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook