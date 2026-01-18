Tecno Spark Go 3: 5,000mAh బ్యాటరీతో Tecno Spark Go 3 ఫోన్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు!

Tecno Spark Go 3 Price In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ టెక్నో భారత మార్కెట్లోకి తమ సరికొత్త ఎంట్రీ లెవెల్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ Tecno Spark Go 3 పేరుతో శుక్రవారం మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. ఇది స్పార్క్ (Spark) సిరీస్లో ఓ అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన మొబైల్గా ఉండబోతోంది. ఈ నెల చివరి వారాల్లో మార్కెట్లోని వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ పరంగా చాలా ప్రీమియంగా కనిపించబోతోంది. అలాగే ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన అధునాతన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ఫోన్ ఆన్లైన్తో పాటు ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ ఒక స్టోరేజ్ వేరియంట్లో మాత్రమే విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ.8,999గా నిర్ణయించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో జనవరి 23వ తేదీ నుంచి అమ్మకాల్లోకి రాబోతోంది. ఆ తర్వాత ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఇతర ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో కూడా ఇది అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. దీనిని కంపెనీ మొత్తం నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇవి గతంలో విడుదల చేసిన మొబైల్స్ కలర్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అలాగే ఈ మొబైల్లో 6.74 అంగుళాల HD+ IPS డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఈ స్క్రీన్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన ఆక్టా-కోర్ Unisoc T7250 ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. ఇందులో టెక్నో కంపెనీ అదనంగా Ella వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.
Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
ఈ Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది 13 మెగాపిక్సెల్ సింగిల్ రియర్ కెమెరాను డ్యూయల్ LED ఫ్లాష్ లైట్తో లభిస్తోంది. ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాల్ కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో ఒక పాట ఈ కెమెరాలో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా డ్యూయల్ వీడియో ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఈ టెక్నో ఫోన్ ప్రత్యేకంగా ఆఫ్లైన్ కాలింగ్ ఫీచర్ని కూడా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా ఫోన్కు ఒక కిలోమీటర్ లోపు ఉన్న వ్యక్తులతో నేరుగా నెట్వర్క్ లేకుండా ఫోన్ మాట్లాడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh సామర్థ్యమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
