Moto X70 Air Pro: 50MP ట్రిపుల్ కెమెరాతో Moto X70 Air Pro మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్ వివరాలు!

Moto X70 Air Pro Launch News: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటరోలా మార్కెట్లోకి త్వరలోనే కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లు విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ అత్యంత సుల్లింగ్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిని మోటరోలా మొట్టమొదటిసారిగా పెరిస్కోప్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, మోటరోలా సిగ్నేచర్నే భారత మార్కెట్లోకి కంపెనీ మోటార్ల ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రాగా లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ కంపెనీ వరల్డ్ వైడ్గా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో Moto X70 Air Pro స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇటీవలే వస్తున్న వార్తల ప్రకారం.. Moto X70 Air Pro స్మార్ట్ ఫోన్ చైనాకు సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీ డేటాబేస్లో కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది XT2603-1 మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్త వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా పెద్దదైన 6.78-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Gen 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Moto X70 Air Pro స్మార్ట్ ఫోన్ను కంపెనీ మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని చివరి వేరియంట్ 16 జిబి ర్యామ్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,100 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది 90 W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే దీనికి ప్రత్యేకమైన వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి. త్వరలోనే కంపెనీ అధికారిక విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Google Pixel 9A మొబైల్పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
ఇక ఇటీవల భారత దేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా లాంచ్ అయింది. ఇది అద్భుతమైన 6.7-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు చాలా ప్రత్యేకమైన 300Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1,600 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయింది. ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ మొబైల్ 5000mAh బ్యాటరీ 68W టర్బోపవర్ చార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది.
