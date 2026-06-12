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Motorola: 50MP కెమెరా, 6500mAh బ్యాటరీతో అదరగొడుతున్న మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్‌.. ధర ఎంతంటే?

Motorola Edge 70 Pro Plus Price in India: భాతర మార్కెట్‌లోకి మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. అయితే, ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:58 PM IST
Motorola: 50MP కెమెరా, 6500mAh బ్యాటరీతో అదరగొడుతున్న మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్‌.. ధర ఎంతంటే?
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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50MP కెమెరా, 6500mAh బ్యాటరీతో అదరగొడుతున్న మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్‌.. ధర ఎంతంటే
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