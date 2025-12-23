English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vivo X200T: 50MP ట్రిపుల్ కెమెరాతో Vivo X200T త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Vivo X200T Launch Date In India: వివో మొబైల్స్ మార్కెట్‌లో ఊహించని స్థాయిలో అమలవుతున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మొబైల్స్ అని విడుదల చేస్తోంది. అయితే, అతి త్వరలోనే భారత్‌లోకి మరో కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది.  ఆ మొబైల్ ఏంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:40 PM IST

Vivo X200T Launch Date In India News: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ వివో అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. గతంలో మార్కెట్‌లో వివో కంపెనీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఎక్స్ సిరీస్ మొబైల్స్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. అయితే, కంపెనీ కూడా త్వరలో విడుదల కాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Vivo X200T పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా ఇటీవల లీక్ అయ్యాయి.  దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది చాలా ప్రీమియం డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇక ఈ Vivo X200T స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కంపెనీ 2026 సంవత్సరం జనవరి చివరి వారంలో భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఎక్స్ సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాపరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. అయితే, గతంలో వివో కంపెనీ ఎక్స్ సిరీస్‌లో X300 , X300 ప్రో , X200 అల్ట్రా మోడల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది తెలిసిందే. 

ఈ ఎక్స్ సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ టీ బ్రాండెడ్ పేరుతో రావడంతో చాలామంది ఈ మొబైల్ విడుదల గురించి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనిని కంపెనీ ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఈ మొబైల్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌లో సెక్యూరిటీ ఫర్పస్ కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది జంబో బ్యాటరీతో ప్రత్యేకమైన 90W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఏడు సంవత్సరాల వరకు భద్రతపరమైన అప్డేట్స్ కూడా ఉంటాయి. 

ఇక ఈ X200T స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కంపెనీ ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా  మాడ్యూల్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 50MP సెన్సార్లతో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అదనంగా ఇందులో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఈ X200 మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో వర్చువల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డు కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతోంది. దీంతోపాటు ఫ్రేమ్ ఇంటర్‌పోలేషన్, 4.5K నానోఫ్లూయిడ్ వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లే ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6,500mAh సిలికాన్-యానోడ్ బ్యాటరీతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ 6.31-అంగుళాల LTPO AMOLED ప్యానెల్ 1.5K రిజల్యూషన్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. వివో కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన ఇంకా చేయలేదు. కానీ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం అది త్వరలోనే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను వెల్లడించే ఛాన్స్ ఉంది.

