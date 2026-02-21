Redmi 7a: 6,000mAh బ్యాటరీతో చీప్‌ ధరకే Redmi 7a ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Redmi 7a Launch Date In India: భారత మార్కెట్లోకి Redmi 7a స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 21, 2026, 01:49 PM IST

Redmi 7a Launch Date In India News: ప్రముఖ చైనీస్ మొబైల్‌ కంపెనీ Redmi మార్కెట్‌లోకి త్వరలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ Redmi A7 పేరుతో తీసుకురాబోతోంది. ఇప్పటికే థాయిలాండ్ నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ టెలి కమ్యూనికేషన్స్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి ప్రత్యేకమైన సర్టిఫికేషన్ కూడా పొందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు మార్కెట్లోకి రెడ్మి 7ఏ ప్రో కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవి రెండు అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, Redmi 7ఏ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

త్వరలో విడుదల కాబోయే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ 26020RNB4A మోడల్ నెంబర్‌తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ 5G, GSM, LTE కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ Redmi A7 HD+ రిజల్యూషన్‌తో 6.9-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతోపాటు ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉండే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. దీంతో పాటు కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 15W ఛార్జింగ్‌ సపోర్టుతో విడుదల కాబోతోంది.

ఈ Redmi A7 స్మార్ట్‌ఫోన్ కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ Poco C81 Pro రీ బ్రాండ్  వెర్షన్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది కూడా భారత మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన HD+ రిజల్యూషన్‌తో 6.9-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక గత ఏడాది పోకో కంపెనీ Poco C85 5G స్మార్ట్ ఫోన్లు విడుదల చేసింది. దీనిని డిసెంబర్ నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఇంకా మార్కెట్‌లోకి విక్రయాల్లో అందుబాటులో లేదు..

అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 25128PC17G మోడల్ నెంబర్‌తో విడుదలైంది. ఇది కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన 5G LTE, GSM వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా HD+ రిజల్యూషన్‌తో 6.9-అంగుళాల LCD ప్యానెల్ స్క్రీన్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది Android 15 ఆధారంగా HyperOS 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. అలాగే 15W ఛార్జింగ్‌ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

