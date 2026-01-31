English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme 16 5G: 7,000mAh బ్యాటరీతో Realme 16 5G ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ధర, ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Realme 16 5G Price: మార్కెట్‌లోకి రియల్ మీ(Realme) అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ 7,000mAh బ్యాటరీతో Realme 16 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:41 PM IST

Realme 16 5G Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ రియల్ మీ తమ అద్భుతమైన మరో మొబైల్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది Realme 16 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బోను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఎంతో పెద్ద 7,000 mAh బ్యాటరీ 60 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టుతో విడుదలైంది. అయితే, Realme కంపెనీ ఈ మొబైల్‌ను వియత్నాంలో విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముందుగా అక్కడ లాంచ్ చేసిన.. త్వరలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిని విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అద్భుతమైన ఫీచర్స్ ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రియల్ మీ 16కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ కేవలం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB రామ్ 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీని ధర వియత్నాం మార్కెట్లో రూ.40 వేలుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 12gb 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్.. దీని ధర మార్కెట్లో రూ. 44 వేలకు పైగానే ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే దీనిని కంపెనీ కేవలం రెండు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అతి త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్‌గా విడుదల చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

Realme 16 5G ఫీచర్లు..
రియల్ మీ కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అద్భుతమైన 6.57-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్క్రీన్ 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240 Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిస్ప్లే DT స్టార్ D+ గ్లాస్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన  మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బో ప్రాసెసర్  ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మాలి-G57 MC2 GPUతో విడుదలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్‌మే UI 7.0పై రన్ అవుతుంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

Realme 16 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ మోనోక్రోమ్ కెమెరా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వీడియో కాలింగ్ కోసం కంపెనీ ప్రత్యేకమైన  50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీ 60 W వైర్డ్‌ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయింది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ ఇందులో  ఇన్-డిస్‌ప్లే అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను అందించినట్లు రియల్ మీ కంపెనీ వెల్లడించింది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

