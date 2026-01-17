Oneplus 15T ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. 7,500mAh బ్యాటరీతో పాటు మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌!

Oneplus 15T Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలో ఒకటైన వన్ప్లస్ కంపెనీ త్వరలోనే తమ కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇటీవల లీకైన వివరాల ప్రకారం, దీనిని కంపెనీ వన్ప్లస్ 15T (Oneplus 15T) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ సిరీస్లో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం రెండు మోడల్స్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. వన్ప్లస్ 15, వన్ప్లస్ 15R మోడల్స్తో వినియోగదారులకు లభించబోతోంది.
లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ వన్ప్లస్ 15T మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ను కంపెనీ భారత మార్కెట్లో వన్ ప్లస్ 15 ఎస్ గా విడుదల చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 1.5K రిజల్యూషన్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన 6.3-అంగుళాల LTPS డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ కెమెరాలు భాగంగా వెనక భాగంలో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రత్యేకమైన సెన్సార్లతో కూడిన కెమెరాలు కూడా కలిగి ఉంటుంది అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్తో లంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఈ వన్ప్లస్ 15T స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం నాలుగు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 16gb ర్యామ్తో 1TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక OnePlus 15 6.78-అంగుళాల FHD+ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 1.5K LTPO AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండబోతోంది. కాబట్టి ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.. ముఖ్యంగా ఎక్కువ గేమింగ్ చేసే వారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా భావించవచ్చు.
ఈ OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ 16 ఆధారంగా కలర్ OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఐస్ రివర్ వేపర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో కూడా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ లభించబోతోంది. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన విడుదల తేదీని వన్ ప్లస్ కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించబోతోంది. కాబట్టి అధికారిక ధ్రువీకరణ కోసం కొన్ని రోజుల వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
