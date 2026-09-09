OPPO A7 Pro Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ OPPO మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ ఒప్పో A7 ప్రోను చైనా మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఒప్పో నుంచి ఈ కొత్త A-సిరీస్ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 మ్యాక్స్ చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ A7 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీ కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ IP69K రేటింగ్ను కలిగి ఉండడం విశేషం.. ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఒప్పో A7 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ రకాల స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. దీని మొదటి వేరియంట్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర భారత కరెన్సీలో రూ.31,000తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా రెండవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.35,000తో లభిస్తోంది.. ఇది డెసర్ట్ బ్రౌన్, ఎవ్రీ స్టెప్ బ్లాసమ్తో పాటు రైడింగ్ ది వేవ్స్ వంటి కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది.. ఇప్పటికే ఈ ఫోన్ ప్రీ-ఆర్డర్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ నుంచి చైనాలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..
ఒప్పో A7 ప్రో ఫీచర్లు..
ఒప్పో A7 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ 6.57-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. దీని రిజల్యూషన్ 2372x1080 పిక్సెల్స్తో పాటు రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz, టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ 240Hz, గ్లోబల్ బ్రైట్నెస్ 800 నిట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా పీక్ బ్రైట్నెస్ 1,400 నిట్స్ ఉండడం వల్ల స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ OS 16 పై పనిచేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. A7 ప్రోలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 MAX చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది IP69K రేటింగ్ లభిస్తోంది.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం.. ఇది 45W సూపర్వూక్ ఫ్లాష్ ఛార్జ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే.. ఇందులో కంపెనీ వెనుక భాగంలో ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. సెల్ఫీతో పాటు వీడియో కాల్స్ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.. కనెక్టివిటీ కోసం ఇందులో 5G, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, NFCతో పాటు GPS, QZSS కనెక్టివీ ఒక USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇందులో చాలా రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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