Oneplus 15R Launch Date In India: భారత టెక్ మార్కెట్లోకి త్వరలోనే అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. వన్ప్లస్ నుంచి దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్తో కొత్త మొబైల్ లాంచ్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ OnePlus 15R పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే వన్ప్లస్ కంపెనీ మొదటి టీజర్ను కూడా విడుదల చేసింది. దీని బట్టి చూస్తే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ OnePlus గేమింగ్ ఫోన్గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
భారతదేశంలో వన్ప్లస్ విడుదల చేసే ప్రతి స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం రేంజ్ బడ్జెట్లోనే అందుబాటులోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా R సిరీస్లో లాంచ్ అయ్యే ప్రతి స్మార్ట్ఫోన్ భారీ ధరలో విడుదలవుతుంది. గతంలో OnePlus 12R స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.39,999తో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.. అలాగే OnePlus 13R స్మార్ట్ఫోన్ కూడా ధర రూ.42,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం వన్ప్లస్ కంపెనీ రూ.3 వేయిలు పెంచుతూ వస్తోంది. అలాగే ఈ ఏడాది కూడా రూ.3 వేయిలు పెంచుతూ.. OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ను ధర రూ.45,000తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.
OnePlus 15R స్పెసిఫికేషన్స్:
ఈ OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ను ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో OnePlus Ace 6 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్లో విడుదల చేయబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని డిస్ప్లే 1.5K రిజల్యూషన్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 6.7-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా ర్యామ్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా 1TB స్టోరేజ్తో పాటు 12 జీబీ ర్యామ్తో అందుబాటులోకి రానుంది.
మార్కెట్లోకి OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది OIS సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో లాంచ్ కానుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా సెటప్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16పై రన్ అవుతుంది.
