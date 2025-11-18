English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Oneplus 15R: దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌, చౌక ధరకే.. మార్కెట్‌లోకి OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌..

Oneplus 15R: దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌, చౌక ధరకే.. మార్కెట్‌లోకి OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌..

Oneplus 15R Launch Date In India: భారత మార్కెట్‌లోకి OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో విడుదల కానుంది. అంతేకాకుండా అద్బుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 18, 2025, 03:29 PM IST

Trending Photos

Vivo T4 Lite 5G: రూ.1799కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo T4 Lite 5G మొబైల్ ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Vivo T4 Lite
Vivo T4 Lite 5G: రూ.1799కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo T4 Lite 5G మొబైల్ ఎలా పొందాలో తెలుసా?
8th Pay Commission: 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్? 8వ వేతన సంఘం నుంచి తొలగింపు? ఆ భేటీతో పెరిగిన ఉత్కంఠ..!!
6
Staff Body Meeting
8th Pay Commission: 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్? 8వ వేతన సంఘం నుంచి తొలగింపు? ఆ భేటీతో పెరిగిన ఉత్కంఠ..!!
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..
6
Karthika Masam
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..
Petrol-Diesel Price Today(November 18): తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? తాజా రేట్ల వివరాలివే..!!
6
Petrol Diesel Price Today
Petrol-Diesel Price Today(November 18): తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? తాజా రేట్ల వివరాలివే..!!
Oneplus 15R: దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌, చౌక ధరకే.. మార్కెట్‌లోకి OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌..

Oneplus 15R Launch Date In India: భారత టెక్‌ మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. వన్‌ప్లస్‌ నుంచి దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో కొత్త మొబైల్ లాంచ్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ OnePlus 15R పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే వన్‌ప్లస్‌ కంపెనీ మొదటి టీజర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. దీని బట్టి చూస్తే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ OnePlus గేమింగ్ ఫోన్‌గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలో వన్‌ప్లస్‌ విడుదల చేసే ప్రతి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రీమియం రేంజ్‌ బడ్జెట్‌లోనే అందుబాటులోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా R సిరీస్‌లో లాంచ్‌ అయ్యే ప్రతి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారీ ధరలో విడుదలవుతుంది. గతంలో OnePlus 12R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర రూ.39,999తో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.. అలాగే OnePlus 13R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా ధర రూ.42,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం వన్‌ప్లస్‌ కంపెనీ రూ.3 వేయిలు పెంచుతూ వస్తోంది. అలాగే ఈ ఏడాది కూడా రూ.3 వేయిలు పెంచుతూ.. OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ధర రూ.45,000తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. 

OnePlus 15R స్పెసిఫికేషన్స్‌:
ఈ OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్‌లో OnePlus Ace 6 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌లో విడుదల చేయబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని డిస్ప్లే 1.5K రిజల్యూషన్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 6.7-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా ర్యామ్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా 1TB స్టోరేజ్‌తో పాటు 12 జీబీ ర్యామ్‌తో అందుబాటులోకి రానుంది.

Read More: Poco M7 Pro Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,195కే POCO M7 Pro 5G ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

మార్కెట్‌లోకి OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది OIS సపోర్ట్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో లాంచ్‌ కానుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16పై రన్‌ అవుతుంది. 

Read More: Poco M7 Pro Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,195కే POCO M7 Pro 5G ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

oneplus 15Oneplus 15 PriceOneplus 15 ProOneplus 15 IndiaOneplus Phone

Trending News