Realme Neo 8 Launched: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రియల్మీ మార్కెట్లోకి దిమ్మ తిరిగే ఫీచర్స్తో కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అత్యద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది. దీనిని కంపెనీ రియల్మీ నియో 8 పేరుతో లాంచ్ చేసింది. జనవరి 22వ తేదీన రియల్ మీ (Realme) కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను చైనాలో విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అతి త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
రియల్మీ నియో 8 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా IP69 ఇంగ్రెస్ ప్రొటెక్షన్, X-యాక్సిస్ లీనియర్ మోటారును కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మొబైల్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దాదాపు 50 శాతం చార్జింగ్తో నాన్ స్టాప్గా ఐదున్నర గంటల పాటు ఇంటర్న్లో సినిమాలు వీక్షించవచ్చు. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఐదు సంవత్సరాల పాటు బ్యాటరీ చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా బైపాస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందించడం విశేషం. ఈ Realme Neo 8 మొబైల్ IP66 + IP68 + IP69 ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అలాగే ఇది డ్రాప్ ప్రొటక్షన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా కంపెనీ ఇన్-డిస్ప్లే 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపింది. దీనివల్ల తడి చేతులతో కూడా మొబైల్ ఎంతగానో పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇందులో సూపర్-లీనియర్ స్టీరియో స్పీకర్ సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ Realme Neo 8 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇందులో కంపెనీ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది. వీటిలో AI వన్-క్లిక్ ఫ్లాష్ మెమరీ, AI లైవ్ డైలాగ్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత రియల్మే UI 7.0 పై రన్ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రియల్మీ నియో 8 స్మార్ట్ఫోన్కి 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది Samsung డిస్ప్లే M14 OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు గతంలోనే కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన కంటి రక్షణ కోసం ఎన్నో రకాల ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.
ఈ Realme Neo 8 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతే కాకుండా వెనక భాగంలో ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సెన్సార్లో ఒకటి 120x జూమ్ను కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన పెరిస్కోప్ ఫోటో లెన్సన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ప్రపంచ మార్కెట్కి సంబంధించిన విడుదల తేదీని కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
