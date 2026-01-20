English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Redmi Turbo 5 Max: 9,000mAh బ్యాటరీతో రెడ్‌మి టర్బో 5 మాక్స్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్!

Redmi Turbo 5 Max Launch Date: ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ రెడ్మీ మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది.. దీనిని ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:03 PM IST

Redmi Turbo 5 Max: 9,000mAh బ్యాటరీతో రెడ్‌మి టర్బో 5 మాక్స్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్!

Redmi Turbo 5 Max Launch Date: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ రెడ్‌మీ త్వరలో మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని రెడ్‌మీ టర్బో ఫైవ్ మాక్స్‌ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన స్పెసిఫికేషన్స్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్‌తో పాటు ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ ఫోన్ గత మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇటీవల లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన 9,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది వెనక భాగంలో అద్భుతమైన పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్‌ తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలోని కుడి దిగువన రెడ్మీకి సంబంధించిన బ్రాండింగ్ కూడా ఉంటుంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన నీలం రంగులో Redmi Turbo 5 Max అనే బాడ్జింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. 

రెడ్‌మి టర్బో 5 మ్యాక్స్ అద్భుతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ చిప్‌సెట్‌తో వస్తున్న మొట్టమొదటి రెడ్మి మొబైల్స్‌లో ఇవి ఒకటి. అయితే, వెనక భాగంలోని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన లెన్స్ తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ముందు భాగంలో కెమెరా కోసం చాలా ప్రత్యేకమైన హోల్-పంచ్ కటౌట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే కుడివైపులో పవర్ బాటన్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన వ్యాల్యూ నియంత్రణ బటన్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ ఈ నెలలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ మొదట చైనా మార్కెట్‌లో విడుదల చేసి.. ఆ తర్వాత ప్రపంచ మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే ఇటీవలే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు కూడా లీక్ అయ్యాయి.. దీన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ Redmi Turbo 5 స్మార్ట్ ఫోన్ 100 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 6.5-అంగుళాల LTPS ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ ఉంటున్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన కెమెరా ఫీచర్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అతి త్వరలోనే కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ను అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.

