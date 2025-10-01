Nokia 6600 5G: నోకియా నుంచి దిమ్మతిరిగే మొబైల్.. నోకియా 6600 5G పేరుతో త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్స్ ఇవే..

Nokia 6600 5G Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ నోకియా నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ నోకియా 6600 5G పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 108MP కెమెరాతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
నోకియా 6600 5G స్మార్ట్ ఫోన్ 8GB RAMతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ఇది అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్లోనే అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ 2000 సంవత్సరంలో ఎంతో ప్రజాధరణ పొందింది. అందుకే దీనిని మళ్లీ రీ డిజైన్ చేసి విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. నోకియా కొత్త 6600 5G మొబైల్ను పెద్ద ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేతో తీసుకు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా ఇది ప్రత్యేకమైన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్తో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని ప్రీమియం ఫినిషింగ్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. అలాగే వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
నోకియా 6600 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 8GB ర్యామ్తో పాటు సులభంగా గేమ్స్ ఆడేందుకు హై-గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది ప్రత్యేకమైన 5G కనెక్టివిటీను కూడా కలిగి ఉంటుంది. హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కోసం ప్రత్యేకమైన సెన్సార్ను కూడా వినియోగించినట్లు సమాచారం..ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 108MP కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది తక్కువ కాంతిలో సైతం అత్యద్భుతమైన కెమెరా పెర్ఫామెన్స్ను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల చీకట్లో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలను తీయొచ్చు. అలాగే రన్ అవుతున్న సబ్జెక్టును కూడా ఎంతో సులభంగా ఫోటోలు తీయొచ్చు..
Also Read: Realme P4 Pro 5G: ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆఫర్ల జాతర.. రూ.10 వేలకే Realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ ఫోన్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనండి..
ఇక ఈ నోకియా 6600 5Gలో ప్రత్యేకమైన ఏఐ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్స్తో అన్ని ఆప్షన్స్ మరింత సులభతరం అవుతాయి. అలాగే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన కెమెరాలో కూడా అద్భుతమైన AI ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా వైడ్-యాంగిల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఫోటోలను మరింత అద్భుతంగా తీయొచ్చు. దీంతోపాటు పోర్ట్రెయిట్ ఫోటోలను కూడా AI వినియోగించి అద్భుతమైన ఫోటోలను పొందవచ్చు.
