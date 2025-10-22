English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Honda New Bike 2026: హోండా నుంచి పవర్‌ఫుల్‌ బైక్.. చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలావు.. అబ్బబ్బ, ఫీచర్స్ బలే ఉన్నాయ్‌!

Honda New Bike 2026: హోండా నుంచి పవర్‌ఫుల్‌ బైక్.. చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలావు.. అబ్బబ్బ, ఫీచర్స్ బలే ఉన్నాయ్‌!

Honda Rebel 500 Bike Price: ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హోండా రెబెల్ 500 బైక్‌(Honda Rebel 500)ను వచ్చే సంవత్సరం అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్‌తో కొత్త కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ బైకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Honda Rebel 500 Bike Price Cut: ప్రముఖ జపనీస్ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హోండా మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త స్టైలిష్ బైక్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. హోండా కంపెనీ మోటార్ సైకిల్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు మరికొన్ని రోజులపాటు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన హోండా రెబెల్ 500 (Honda Rebel 500) కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్‌లో మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. ఇది అందుబాటులోకి రావడానికి మరికొన్ని రోజుల పాటు సమయం పడుతుంది. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

హోండా రెబెల్ 500 మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన లుక్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనిని 2026 సంవత్సరం మొదటి నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపిస్తుంది. టాప్-స్పెక్ SE వేరియంట్‌కు కొత్త పెర్ల్ బ్లూ షేడ్ కూడా లభిస్తుంది. 

హోండా రాబుల్ 500 మోటార్ సైకిల్ ప్రస్తుతం మోడల్ లాగానే అదే ఇంజన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఇంజన్ 471ccతో వస్తోంది. ఇది లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్‌గా కంపెనీ వెల్లడించింది. దీనిని హోండా కంపెనీ సిక్స్ గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా శక్తివంతమైన టార్క్‌ను డెలివరీ చేసేందుకు ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంది. ఈ మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన సస్పెన్షన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ బైక్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఆఫ్ రోడ్ రైడర్స్‌కి కూడా ఈ మోటార్ సైకిల్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది..

ఇక ఈ బైక్‌కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన హోండా కంపెనీ గతంలోనే చేసింది. 2026 సంవత్సరం వరకు హోండా రెబెల్ 500 (Honda Rebel 500) అమ్మకాలను ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మోటార్ సైకిల్స్ వేరియన్స్‌ను బట్టి ధరను కలిగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.5.98 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది..ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది రూ.6.15 లక్షల్లోపు లభిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అయితే, భారతదేశంలో Honda కంపెనీ మొదటగా బేస్ వేరియంట్‌నే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఆ తర్వాత రెండవ వేరియంటును విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

