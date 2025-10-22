English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Victoris Bio Gas SUV: బయో-గ్యాస్‌తో తిరిగే SUV.. Maruti విక్టోరిస్ కారు ఫీచర్స్‌, లీకైన వివరాలు ఇవే..

Victoris Bio Gas SUV: బయో-గ్యాస్‌తో తిరిగే SUV.. Maruti విక్టోరిస్ కారు ఫీచర్స్‌, లీకైన వివరాలు ఇవే..

Maruti Victoris Bio Gass SUV Car 2026: మారుతి కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి బయోగ్యాస్‌తో కూడిన SUV కారును విడుదల చేయబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 22, 2025, 04:55 PM IST

Victoris Bio Gas SUV: బయో-గ్యాస్‌తో తిరిగే SUV.. Maruti విక్టోరిస్ కారు ఫీచర్స్‌, లీకైన వివరాలు ఇవే..

Maruti Victoris Bio Gass SUV Car 2026: ఆటోమొబైల్స్ ప్రపంచంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన కార్లకే మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన అతి తక్కువ ధరలో లభించే కార్లను జనాలు ఎగబడి మరి కొనేస్తున్నారు.. అంతేకాకుండా ఈ మధ్యన వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు, కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో అద్భుతమైన కార్లను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి భిన్నంగా మారుతి సుజుకి మరో ముందడుగు వేసింది. బయో గ్యాస్ (CBG) వేరియంట్‌తో కూడిన SUV లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. 

వాతావరణంలో ఏర్పడుతున్న పొల్యూషన్‌ను తగ్గించేందుకు మారుతి బయో గ్యాస్‌(Bio Gass)తో కూడిన SUV కారు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మారుతి విక్టోరిస్ SUV పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన హైబ్రిడ్ ఇంజన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. మారుతి విక్టర్ కారు వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 1.5L NA పెట్రోల్ ఇంజన్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన CNG డ్యూయల్ ఇంజన్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక చివరి వేరియంట్ బయో గ్యాస్ (CBG) ఇంజన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇప్పటికే ఈ కారుకు సంబంధించిన మొదటి మోడల్‌ను జపాన్ మొబిలిటీ షోలో భాగంగా ప్రవేశ పెట్టబోతున్నారు. దీంతోపాటు ఈ కారు డ్యూయల్ సిలిండర్ టెక్నాలజీతో విడుదలయ్యే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బయోగ్యాస్ ఇంజన్‌(Bio Gass)కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 1.5-లీటర్ K15 నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ 4-సిలిండర్ ఇంజన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. CNG, CBG రెండూ మీథేన్ ఆధారిత ఇంధనాలు.. కాబట్టి ఈ SUV కారు ఇంజన్ ఎక్కువగా మైలేజీని అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు వాతావరణంలో పొల్యూషన్ కూడా తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. ఇక ఈ కారు అద్భుతమైన బాడీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతోపాటు వివిధ కలర్ ఆప్షన్‌లో విడుదల అవ్వబోతోంది.

CBG (కంప్రెస్డ్ బయో గ్యాస్)తయారు చేయడం చాలా సులభం సేంద్రియ వ్యర్థాలను సేకరించి.. ఎంతో సులభంగా తయారు చేయొచ్చు.. కాబట్టి ఈ గ్యాస్ తక్కువ ధరకే లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ కారు ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేకంగా ADAS (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) వంటి  స్పెషల్ ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. మారుతి ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన విడుదల తేదీని ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. త్వరలోనే ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను మారుతి కంపెనీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

