Iphone 18 Pro Max వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌, పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Iphone 18 Pro Max Price In India: ఈ ఏడాది చివరి నెల లోపే యాపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విడుదలకు ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు ధర కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీంతో పాటు ఐఫోన్ 18 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా అప్పుడు సోషల్ మీడియాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్స్లో కంపెనీ గత మోడల్స్ కంటే ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా డైనమిక్ ఐలాండ్తో సహా ఫ్రంట్ డిజైన్లో కంపెనీ అనే ప్రధాన మార్పులను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. కెమెరాలో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన స్పెషిఫికేషన్స్ను కూడా అందించబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయిన ఫీచర్స్ వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
యాపిల్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ ఐఫోన్ 18 ప్రోతో పాటు ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్స్ విడుదలకు ముందే వార్తల్లో నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన డిస్ల్పే ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్ స్మార్ట్ఫోన్ 6.3-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ప్రో మాక్స్లో 6.9-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. డైనమిక్ ఐలాండ్ కోసం పిల్-ఆకారపు కటౌట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అలాగే ఇందులో కంపెనీ ఫేస్ ఐడిని డిస్ల్పే కింద అందిస్తున్నట్లు సమాచారం..
ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే..ఐఫోన్ 18 ప్రోతో పాటు ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ వెనక ప్యానెల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ట్రిపుల్ కెమెరాలను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మొబైల్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో పాటు గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేకంగా ఇందులో కాఫీ బ్రౌన్ కలర్ కూడా లభించబోతోంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది బ్యాక్ సెటప్లో ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చికటిలో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోగ్రాఫీని అందించేందుకు అద్భుతమైన లెన్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో సాంసంగ్ సెన్సార్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన టెలిఫోటో కెమెరా లెన్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు నైట్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం ప్రత్యేమైన సెన్సార్ను అందిస్తోంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన A20 ప్రో చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ చిప్సెట్ 2nm ప్రాసెస్పై తయారు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5100mAh బ్యాటరీని అందిస్తోంది. కాబట్టి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ దాదాపు 240 గ్రాముల వరకు బరువును కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, పాత మోడళ్ల కంటే కొంచెం బరువుగా ఉండే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. కనెక్టివిటీ కోసం C2 మోడెమ్ను ఇందులో అందుబాటులో ఉంచిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఐఫోన్ 18 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.1,65,000 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
