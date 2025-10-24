English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rajdoot 350 2026 Price In India: అతి త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి రాజ్ దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:13 PM IST

Rajdoot 350 2026 Price In India Telugu: ఒకప్పుడు రాజ్ దూత్ మోటార్ సైకిల్స్‌కి మంచి డిమాండ్ ఉండేది. చాలామంది ఎక్కువగా వీటిని కొనుగోలు చేసేవారు. ముఖ్యంగా వీటిని సినిమాల్లో కూడా ఎక్కువగా వినియోగించేవారు. అప్పట్లో యువత ఈ బైక్ కొనాలని కలలు కనేవారు.. అంటే ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి ఎంత ప్రజాదరణ ఉందో చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ బైక్‌ని చరిత్రలో ఒక లెజెండ్‌గా గుర్తిస్తారు. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంజన్‌తో రోడ్లపై తుఫానుల దూసుకు వెళ్తుంది. అంతేకాకుండా చూడడానికి కూడా దీని డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. 

రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ చూడడానికి చాలా స్టైలిష్ లుక్‌లో కనిపిస్తుంది. ప్రయాణం చేసే సమయంలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. అందుకే చాలామంది అప్పట్‌లో ఈ మోటార్ సైకిల్‌ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపేవారు. అయితే, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్‌తో పాటు జావా వంటి దిగ్గజాలతో పోటీపడేందుకు మరోసారి మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త బైక్‌లను తీసుకురాబోతోంది. 

రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ కమ్యూనిటీలోనే సంచలనం సృష్టించబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. రాజ్‌దూత్ 350 2026 సంవత్సరం జూలై నెలలో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు సర్కులేట్ అవుతున్నాయి. అయితే, కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనను చేయలేదు.. రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ మార్కెట్‌లోకి విడుదలయితే, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ క్లాసిక్ 350 లకు బలమైన పోటీగా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా వీటికి సంబంధించిన సేల్స్ కూడా పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా బుల్లెట్ కంటే తక్కువ ధరలోనే దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం.

రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. మొదటగా కంపెనీ ఈ బైకును రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ధర ఎక్స్ షోరూం రూ.1.60 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.1.75 లక్షల వరకు ఉంటుందని లీకైన వివరాలు ప్రకారం తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ ధరల్లో మార్పులు కూడా వర్క్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కంపెనీ కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో ఈ మోటార్ సైకిల్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

కొత్త రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ స్పీడోమీటర్‌తో పాటు LED హెడ్‌లైట్‌లతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా గతంలో ఉన్న డిజైన్‌ను మరింత మెరుగుపరిచి మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు కంపెనీ యోచిస్తోంది. ఇక రాజ్‌దూత్ 350 పెట్రోల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 14 లేదా 16 లీటర్ల సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా సుదూర ప్రయాణాలు చేసేందుకు వీలుగా ఈ మోటార్ సైకిల్‌ను డిజైన్ చేయబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కంపెనీ త్వరలోనే చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Rajdoot 350Rajdoot BikeNew RajdootRajdoot 350 PriceRajdoot New Model

