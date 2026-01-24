English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Oppo Find X9 Ultra: క్వాడ్ కెమెరా యూనిట్‌తో Oppo Find X9 Ultra ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Oppo Find X9 Ultra: క్వాడ్ కెమెరా యూనిట్‌తో Oppo Find X9 Ultra ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Oppo Find X9 Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్ త్వరలోనే విడుదల కాబోతోంది.. ఇది అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ హై బడ్జెట్ రేంజ్‌లో విడుదల చేయబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:16 PM IST

Oppo Find X9 Ultra: క్వాడ్ కెమెరా యూనిట్‌తో Oppo Find X9 Ultra ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Oppo Find X9 Ultra Price In India: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ ఒప్పో మార్కెట్లోకి తమ అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో హై బడ్జెట్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా పేరుతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మొబైల్ డిజైన్ గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్ మోడల్స్ లా కాకుండా చాలా భిన్నంగా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీక్ కూడా అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ గత ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ప్రారంభించబడిన ఒప్పో ఫైండ్ X8 అల్ట్రా సక్సెస్‌గా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 200-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-901 ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతోపాటు అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ శామ్‌సంగ్ JN5 అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 3X ఆప్టికల్ జూమ్‌తో 200-మెగాపిక్సెల్ ఓమ్నివిజన్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ప్రత్యేకంగా 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 కెమెరా కూడా ఉంటుంది. 

అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన సెల్ఫీ వీడియో కోసం  50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్‌ఓఎస్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా  స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీంతోపాటు ఇందులో కంపెనీ మల్టీ టాస్కింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ కోసం స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్రాసెసర్ పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ ఆడే వారికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. 

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

ఇక ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ సెక్యూరిటీ పరంగా అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందించబోతోంది. దీంతోపాటు 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.82-అంగుళాల 2K AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల అద్భుతమైన పిక్చర్ క్వాలిటీ పొందవచ్చు. అలాగే స్క్రోలింగ్ కూడా చాలా స్మూతీగా ఉంటుంది. ఎంతసేపు స్క్రోల్ చేసిన మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇటీవల లీకైన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ బేస్ మోడల్ 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌లో పాటు 7,025mAh బ్యాటరీ, 80W వైర్డు చార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై కంపెనీ అది త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా మరిన్ని ఫీచర్లతో పాటు ధర వివరాలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

