OnePlus 15 Launch Date In India: వన్ ప్లస్ (OnePlus) మొబైల్స్కి మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో అందరికీ తెలుసు. దానిని అలాగే కంటిన్యూ చేసేందుకు కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మొబైల్స్తో పాటు మంచి ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్లో స్మార్ట్ ఫోన్లను విడుదల చేసి యువతను ఆకట్టుకోవడంలో ముందుంటుంది. ఇందులో భాగంగానే ప్రతి ఏడాది ఐదు నుంచి 6 మొబైల్లను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, అతి త్వరలోనే వన్ప్లస్ కంపెనీ గుడ్ న్యూస్ తెలుపబోతోంది. తమ కొత్త OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు TENAA సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో కనిపించాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ PKL110 మోడల్ నంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువుతో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 6.78-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇక దీని డిస్ప్లే 2772 x 1272 పిక్సెల్స్ (1.5K రిజల్యూషన్) వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ స్క్రీన్ 165Hz వరకు అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుందని సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,300mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు (256GB, 512GB, 1TB ) స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు TENAA సర్టిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఇది డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా బాగుండబోతోంది.. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇందులోని పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా 3x ఆప్టికల్ జూమ్ను కలిగి ఉంటుంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
ఈ OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం మూడు గ్లోబల్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది మొత్తం మూడు మోడల్ నెంబర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇటీవలే లీకైన వివరాల ప్రకారం మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 12Gb ర్యామ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15పై రన్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇవి ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. కాబట్టి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఇవి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే దీని ధర గత మోడల్స్ కంటే చాలా తక్కువ రేటులోనే విడుదల కాబోతోంది..
