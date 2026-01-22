Samsung Galaxy S26 Ultra Launch Date: దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ సాంసంగ్ మార్కెట్లోకి త్వరలో అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను విడుదల చేయబోతోంది. సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 సిరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా కంపెనీ మూడు మొబైల్స్ మోడల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇందులో భాగంగా గెలాక్సీ ఎస్ 26, గెలాక్సీ ఎస్ 26 ప్లస్తో పాటు గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్స్ మోడల్స్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ Samsung Galaxy S26 Ultra స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. టిప్స్టర్ ఇవాన్ బ్లాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మొబైల్ ఏడు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ సిరీస్ను కంపెనీ వైట్, స్కై బ్లూ, కోబాల్ట్ వైలెట్, పింక్ గోల్డ్, సిల్వర్ షాడోతో పాటు బ్లాక్ వంటి కలర్స్తో లాంచ్ చేయబోతోంది. Samsung వెబ్సైట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన మూడు కలర్స్ను ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంచింది.
ఈ Samsung Galaxy S26 సిరీస్ను కంపెనీ వచ్చే నెలలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, కంపెనీ ఇప్పటికీ ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వెల్లడించలేదు. కానీ ఇటీవలే లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం, ఈ Samsung Galaxy S26 సిరీస్ ఫిబ్రవరి 25న లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన ధరలను వివరాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన తర్వాత లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇప్పటికే ఈ సిరీస్కి సంబంధించిన ధరలు కూడా లీక్ అయ్యాయి.
Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
సాంసంగ్ కంపెనీ ఈ సిరీస్ను గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో భాగంగా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, కొంతమంది టెక్ నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఈవెంట్ కూడా ఒక నెల ఆలస్యం అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్స్ను కంపెనీ దక్షిణ కొరియాతో సహా కొన్ని మార్కెట్లలో విడుదల చేయబోయే మొబైల్స్ను 2 nm Exynos 2600 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇతర మార్కెట్లో విడుదల చేసే మోడల్స్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో లాంచ్ చేసే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. దీనిని కంపెనీ భారతదేశ మార్కెట్లోకి కూడా త్వరలోనే లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
