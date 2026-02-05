Tecno Pova Curve 2 5g Launch Date In India Telugu: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ టెక్నో అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన డిజైన్ను కూడా కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ మొబైల్ను కంపెనీ గత ఏడాది మే నెలలో విడుదల చేసిన టెక్నో పోవా కర్వ్ 5Gకు సక్సెసర్గా విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను చాలా ప్రత్యేకమైన మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5Gను కంపెనీ ఫిబ్రవరి నెల 13వ తేదిన భారత్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఈ పోస్ట్లో భాగంగా కంపెనీ రాబోయే మొబైల్ డిజైన్కు సంబంధించిన ఫోటోస్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన వెనక ప్యానెల్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి కంపెనీ త్రిభుజాకార కెమెరా మాడ్యూల్ను అందిస్తోంది. దీనికి కంపెనీ LED ఫ్లాష్ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది వెండి, వైలెట్తో పాటు నలుపు రంగులలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
ఈ టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G (Tecno Pova Curve 2 5G) స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,750 mAh బ్యాటరీని ప్యాక్తో లాంచ్ కానుంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్తో పాటు అద్భుతమైన ప్రీమియం కనెక్టీవిటీ ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా గత సంవత్సరం ప్రారంభించబడిన టెక్నో పోవా కర్వ్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 7300 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ Tecno Pova Curve 5G స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సపోర్ట్ లభిస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో 64-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX682 ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సెల్ఫీతో పాటు వీడియో కాలింగ్ కోసం కోసం 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్తో స్టీరియో స్పీకర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ మొబైల్ 45 W ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో చాలా ప్రత్యేకమైన 5,500 mAh బ్యాటరీతో సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇటీవలే Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ఫోన్ కూడా భారతదేశంలో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ మొబైల్ Unisoc T7250 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.74-అంగుళాల HD IPS డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
