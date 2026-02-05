English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Tecno Pova Curve 2 5g: దిమ్మతిరిగే డిజైన్‌తో Tecno Pova Curve 2 ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ అన్ని అదుర్స్‌!

Tecno Pova Curve 2 5g: దిమ్మతిరిగే డిజైన్‌తో Tecno Pova Curve 2 ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ అన్ని అదుర్స్‌!

Tecno Pova Curve 2 5g Launch Date In India: మార్కెట్‌లోకి టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G (Tecno Pova Curve 2 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఈ నెలలో భారత్‌లోకే విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 5, 2026, 01:13 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!
Panchagrahi Raja Yoga: పవర్ఫుల్ పంచగ్రహి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపద!
6
Panchagrahi 2026
Panchagrahi Raja Yoga: పవర్ఫుల్ పంచగ్రహి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపద!
Top 5 Heroines: అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్‌-5 హీరోయిన్లు ఎవరంటే..?
5
Highest Remuneration Heroines
Top 5 Heroines: అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్‌-5 హీరోయిన్లు ఎవరంటే..?
Aadhaar Card Misuse: మీ ఆధార్ కార్డు ఎక్కడెక్కడ వాడారో 5 నిమిషాల్లో కనుక్కోండి.. ఎలాగంటే..!
5
check Aadhaar usage online
Aadhaar Card Misuse: మీ ఆధార్ కార్డు ఎక్కడెక్కడ వాడారో 5 నిమిషాల్లో కనుక్కోండి.. ఎలాగంటే..!
Tecno Pova Curve 2 5g: దిమ్మతిరిగే డిజైన్‌తో Tecno Pova Curve 2 ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ అన్ని అదుర్స్‌!

Tecno Pova Curve 2 5g Launch Date In India Telugu:  చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ టెక్నో అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన డిజైన్‌ను కూడా కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ గత ఏడాది మే నెలలో విడుదల చేసిన టెక్నో పోవా కర్వ్ 5Gకు సక్సెసర్‌గా విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చాలా ప్రత్యేకమైన మూడు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5Gను కంపెనీ ఫిబ్రవరి నెల 13వ తేదిన భారత్‌లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఈ పోస్ట్‌లో భాగంగా కంపెనీ రాబోయే మొబైల్‌ డిజైన్‌కు సంబంధించిన ఫోటోస్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన వెనక ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి కంపెనీ త్రిభుజాకార కెమెరా మాడ్యూల్‌ను అందిస్తోంది. దీనికి కంపెనీ LED ఫ్లాష్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది వెండి, వైలెట్‌తో పాటు నలుపు రంగులలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

ఈ టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G (Tecno Pova Curve 2 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,750 mAh బ్యాటరీని ప్యాక్‌తో లాంచ్‌ కానుంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు అద్భుతమైన ప్రీమియం కనెక్టీవిటీ ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అంతేకాకుండా గత సంవత్సరం ప్రారంభించబడిన టెక్నో పోవా కర్వ్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 7300 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులో ఉంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ Tecno Pova Curve 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సపోర్ట్ లభిస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో 64-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX682 ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సెల్ఫీతో పాటు వీడియో కాలింగ్‌ కోసం కోసం 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్‌తో స్టీరియో స్పీకర్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ మొబైల్‌ 45 W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్‌తో చాలా ప్రత్యేకమైన 5,500 mAh బ్యాటరీతో సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇటీవలే Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా భారతదేశంలో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఈ మొబైల్ Unisoc T7250 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.74-అంగుళాల HD IPS డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Tecno Pova 5GTecno Pova ProTecno Pova CurveTecno Pova Curve 5g

Trending News