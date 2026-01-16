Rahu Transit Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రాహు గ్రహాన్ని నీడ గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రహాన్ని శనికి నీడ గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రాహువు కలియుగానికి కూడా రాజుగా పిలుస్తారు. ఈ గ్రహ ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడినప్పుడు ఆకస్మిక మార్పులకు దారి తీస్తూ ఉంటుంది. ఉన్నట్టుండి ధనవంతులైపోవడం.. అలాగే పేదవారైపోవడం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి జాతకంలో ఉండే గ్రహ స్థానాలను బట్టి ఉంటుంది. జాతకాల్లో రాహువు శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు.
అదే ఈ గ్రహం అశుభ స్థానంలో ఉంటే ధనవంతులు కూడా పేదవారవుతారు.. అయితే, ఈ గ్రహం అప్పుడప్పుడు ఆ శుభ ఫలితాలతో పాటు శుభ ఫలితాలను కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ గ్రహ శుభ ఫలితాలే సామాన్యులను కోటీశ్వరులు చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అకస్మాత్తుగా చురుకుగా మారి తక్కువ సమయంలోనే వ్యక్తులు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం రాహు కుంభరాశిలో స్థిరంగా ఉన్నాడు. అలాగే యవ్వన దశలోకి కూడా ప్రవేశించాడు. 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 15 వరకు ఇదే దశలో కొనసాగుతాడు. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం యవ్వనం దశ అంటే.. 12 గ్రహాలు 18 డిగ్రీల మధ్య ఉంటే.. దానిని యవ్వనం దశస్థితిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సమయంలో గ్రహం అన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి రాహువు గతేడాది డిసెంబర్ నుంచి 18 డిగ్రీల కోణంలోనే యవ్వన దశలో ఉన్నాడు. తర్వాత ఈ గ్రహం 12 డిగ్రీల వైపుగా కదులుతూ ఉండడం విశేషం. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మిథున రాశి
ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారికి ఎంతో బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఏదైనా విషయాల గురించి ఆలోచించడం వల్ల ఆలోచన సామర్థ్యం విపరీతంగా పెరిగి సానుకూలమైన పనులు జరుగుతాయి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడుతుంది. మీడియా మార్కెటింగ్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా రచన రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.
కన్య రాశి
రాహు యవ్వన దశలో ఉండడం వల్ల కన్య రాశి వారి జీవితం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ ఏడాది కూడా స్వర్ణ యుగమే అని చెప్పొచ్చు. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్న ఎలాంటి పనులైన సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఏవైనా పనులు వేగంగా చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం కూడా చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే జీవితం కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఏప్రిల్ 15వ తేదీ వరకు రాహు ప్రభావంతో అనుకున్న పనులు వెంటవెంటనే జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ రాశి వారు ఏ రంగాల్లో పనిచేసిన అద్భుతమైన గుర్తింపు పొందగలుగుతారు.. అలాగే వ్యక్తుల్లో కూడా పెద్దపెద్ద మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మంచి అవకాశాలు కూడా పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు ప్రారంభించిన అద్భుతమైన గుర్తింపు పొందడమే.. కాకుండా మంచి లాభాలు పొందుతారు అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలిగే అదృష్టాన్ని పొందుతారు.
