Realme 15 Pro 5g Huge Offer On Amazon: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్సతో లభించే మొబైల్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే, మీరు కూడా ఇలాంటి కోవాలోకి వచ్చే స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావింవచ్చు. రియల్మీ కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసిన realme 15 Pro 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
realme 15 Pro 5G మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో విడుదలైంది. ఇది 6.8 ఇంచుల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz హైపర్గ్లో 4D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే (HyperGlow 4D Curve+) చూడటానికి ఎంతో ప్రీమియంగా ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ 6500 నిట్స్ (Peak Brightness) గరిష్ట బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంటుంది. దీని వల్ల ఎండలో కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఈ డిస్ల్పే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రోటక్షన్తో పాటు కంటిపై ఒత్తిడి పడకుండా 4608Hz PWM డిమ్మింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.
దీంతో పాటు ఇందులో కంపెనీ శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 (Snapdragon 7 Gen 4) 4nm ప్రాసెసర్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది మల్టీటాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్కు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ realme 15 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత రియల్మీ UI 6.0 సాఫ్ట్వేర్పై రన్ అవుతుంది. అలాగే గేమింగ్ చేసే క్రమంలో ఫోన్ వేడి కాకుండా వేపర్ ఛాంబర్ (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇందులో కంపెనీ వెనక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా Sony IMX896 సెన్సార్, OIS సపోర్ట్తో 50MPతో లభిస్తోంది.
అదేవిధంగా ఇందులో కంపెనీ అదనంగా 50MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో AI మ్యాజిక్ గ్లో ఫ్లాష్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఫ్రంట్తో పాటు బ్యాక్ కెమెరాలతో 4K 60FPS హై-క్వాలిటీ వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు. AI పార్టీ మోడ్ వంటి కెమెరా ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు 80W సూపర్వూక్ (SUPERVOOC) ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ realme 15 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.39,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 10 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.35,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. Amazon Pay బ్యాలెన్స్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,079 తగ్గింపుతో పొందవచ్చు. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకంగా నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా లభిస్తోంది. అదేవిధంగా ఏదైన స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే రూ.34,000 బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ కొత్త మొబైల్ కేవలం రూ.1,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చ. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
