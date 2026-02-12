Realme 16 Pro Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా ప్రీమియం బడ్జెట్ రేంజ్లో.. అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ముఖ్యంగా రియల్ మీ కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన ప్రీమియం మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే పొందవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ రియల్మీ 16 ప్రో మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మార్కెట్లో రియల్మీ 16 ప్రో స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 6.7 అంగుళాల AMOLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz లేదా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఎండలో కూడా ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో OIS సపోర్ట్తో 50MP Sony సెన్సార్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా వేరియంట్స్ను బట్టి అదనంగా 32MP లేదా 50MP పెరిస్కోప్ లెన్స్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 7 Gen 4 లేదా 7+ Gen 3 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ చాలా స్మూత్గా చేయొచ్చు. ఇందులో కంపెనీ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 512 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5200mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాటరీని సులభంగా చార్జ్ చేసేందుకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన 120W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. దీనివల్ల కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే ఫుల్ చార్జ్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Realme UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ రూ.39,999తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.2 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసినప్పటికీ కూడా రూ.2,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.36 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోను మొబైల్ కేవలం రూ.3,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
