Realme 16T 5G Price Drop on Flipkart: మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ కలిగిన రియల్మి 16T 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఏకంగా 8000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్ను ఇప్పుడు అత్యంత తక్కువ ధరకు సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై లభిస్తున్న స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఏంటి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
బంపర్ ఆఫర్..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ Realme తన వినియోగదారులకు అదిరిపోయే శుభవార్తను అందించింది. ఈ ఏడాది మే నెలలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ స్మార్ట్ఫోన్ Realme 16T 5Gపై ఇప్పుడు భారీ ప్రైస్ కట్ లభించడం విశేషం.. అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు ముఖ్యంగా భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్తో లభిస్తున్న ఈ ఫోన్ను మరింత చౌకగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక మంచి ఆఫర్ను అందిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో భారీ ధర తగ్గింపు..
Realme సంస్థ ఈ ఫోన్ను 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను రూ.29,999 ధరతో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేసింది. అయిత, ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్ ఇ-కామర్స్ సైట్లో ఈ ఫోన్ రూ.27,999కే అందుబాటులో ఉంది.. అంటే దాదాపు రూ. 2,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్..
భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు అదనంగా అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను వినియోగించుకుంటే.. ఈ ఫోన్ను మరింత తక్కువ ధరకు సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బీఐ (SBI) బ్యాంక్ కార్డ్ ద్వారా కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు అదనంగా రూ.1,500 తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనితో మొత్తం డిస్కౌంట్ రూ.3,500 వరకు లభిస్తుంది.. ఈ ఆఫర్లన్నీ వినియోగించుకుంటే రియల్మి 16T 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ ధర కేవలం రూ.26,599 మాత్రమే అవుతుంది.
రియల్మి 16T 5G ఫీచర్స్..
ఈ Realme 16T 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో పాటు ప్రీమియం డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 6.8 అంగుళాల పెద్ద LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1,200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్కు అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Realme UI 7 సాఫ్ట్వేర్పై పని చేస్తుంది.. ఇందులో స్ప్లిట్-స్క్రీన్, ఫ్లోటింగ్ విండోస్, ఐఓఎస్ ఫైల్ షేరింగ్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
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