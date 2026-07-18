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Realme లవర్స్‌కు పండగే.. Flipkartలో Realme 16T 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్..

Realme 16T 5G Price Drop on Flipkart: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme 16T 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. దాదాపు రూ.3,500 తగ్గింపుతో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:43 PM IST
Realme లవర్స్‌కు పండగే.. Flipkartలో Realme 16T 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Realme లవర్స్‌కు పండగే.. Flipkartలో Realme 16T 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్..
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