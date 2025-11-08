English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Realme C85 5G: చీప్ ధరకే భారతదేశంలో హై క్లాస్‌ ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, విడుదల తేది వివరాలు..

Realme C85 5G Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ రియల్ మీ నుంచి మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది Realme C85 5G పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 8, 2025, 11:09 AM IST

Realme C85 5G: చీప్ ధరకే భారతదేశంలో హై క్లాస్‌ ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, విడుదల తేది వివరాలు..

Realme C85 5G Launch Date In India News: మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే రియల్ మీ కంపెనీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది.. ఇది ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో అబ్బురపరిచే డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి. లీకైన వివరాలు ప్రకారం.. దీనిని కంపెనీ C సిరీస్ లైనప్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది C85 5G పేరుతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ Realme C85 5G స్మార్ట్ ఫోన్ గతంలో విడుదల చేసిన మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాకుండా ఇది నవంబర్ చివరి వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) ఒక పోస్ట్‌లో వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఆగస్టు నెలలో విడుదలైన Realme 15x 5G స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సిమిలర్‌గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కంపెనీ రూ.9,999 ధరలోపే ప్రారంభించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ  60W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. 

ఈ మొబైల్ ఫ్రంట్ భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అద్భుతమైన లుక్కుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ 4G లేదా 5G కనెక్టివిటీతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో రెడ్‌మీ నుంచి కూడా మరో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఈనెల చివరిలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది Redmi 15C పేరుతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ హెలియో G81 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. 

Also Read: Realme Gt 8 Pro: 200MP టెలిఫోటో లెన్స్‌తో Realme నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్.. లాంచ్‌ తేది, ఫీచర్స్‌ ఇవే!

అలాగే ఇటీవలే లీకైన వివరాల ప్రకారం.. Redmi కంపెనీ అతి త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి Redmi Note 15 సిరీస్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొత్తం రెండు మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతి త్వరలోనే Redmi కంపెనీ ఈ రెండు మొబైల్స్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా చేయబోతోంది.

Also Read: Realme Gt 8 Pro: 200MP టెలిఫోటో లెన్స్‌తో Realme నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్.. లాంచ్‌ తేది, ఫీచర్స్‌ ఇవే!

