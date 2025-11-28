English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Realme C85 5G: 7000mAh కెపాసిటీతో అతి తక్కువ ధరకే అమ్మకం..Realme C85 5జీ ఫోన్ లాంఛ్ అయ్యింది!

Realme C85 5G: 7000mAh కెపాసిటీతో అతి తక్కువ ధరకే అమ్మకం..Realme C85 5జీ ఫోన్ లాంఛ్ అయ్యింది!

Realme C85 5G Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ సంస్థ Realme తమ సరికొత్త C-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఈరోజు అనగా నవంబరు 28న భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ సరికొత్త Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు 7000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:29 PM IST

Trending Photos

Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!
6
Belly Fat Loss
Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!
Hyderabad: ప్రపంచంలో టాప్-100 నగరాల్లో మన హైదరాబాద్‌‌కు చోటు.. ఎన్నో స్థానంలో ఉందంటే..?
5
World Best Cities
Hyderabad: ప్రపంచంలో టాప్-100 నగరాల్లో మన హైదరాబాద్‌‌కు చోటు.. ఎన్నో స్థానంలో ఉందంటే..?
Samantha: సమంత పై మహేష్ బాబు సీరియస్.. అసలు విషయం బయటపెట్టిన హీరోయిన్
6
samantha
Samantha: సమంత పై మహేష్ బాబు సీరియస్.. అసలు విషయం బయటపెట్టిన హీరోయిన్
Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
5
coffee shop ideas
Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
Realme C85 5G: 7000mAh కెపాసిటీతో అతి తక్కువ ధరకే అమ్మకం..Realme C85 5జీ ఫోన్ లాంఛ్ అయ్యింది!

Realme C85 5G Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ సంస్థ Realme తమ సరికొత్త C-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఈరోజు అనగా నవంబరు 28న భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ సరికొత్త Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు 7000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే విధంగా ఈ బడ్జెట్ Realme హ్యాండ్‌సెట్‌లో MediaTek Dimensity 6300 చిప్‌సెట్, 4GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంది. దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 145 గంటల వరకు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ టైమ్ ఇస్తున్నారు. ఈ కొత్త Realme స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర, లక్షణాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలో Realme C85 5G ధర
రియల్‌మీ C85 5G 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 14,999 అమ్మకానికి ఉంచారు. 6GB RAMతో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 16,499 అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ డిసెంబర్ 1 నుండి దేశంలో అమ్మకానికి ఉంచనున్నారు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్యారట్ పర్పుల్, పీకాక్ గ్రీన్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా లభిస్తుంది.

Also Read: Panchayat Elections: పంచాయితీ ఎన్నికల సందడి షురూ..సర్పంచ్‌, వార్డు మెంబర్‌గా పోటీ చేయాలంటే అర్హత, కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి?

Realme C85 5G స్పెసిఫికేషన్లు..
రియల్‌మీ C85 5G 6.8-అంగుళాల LCD స్క్రీన్‌ను HD+ రిజల్యూషన్‌తో కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ అందించబడింది. స్క్రీన్-టు-బాడీ నిష్పత్తి 90.4 శాతంగా ఉంది.

రియల్‌మీ C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్, ARM Mali-G57 MC2 GPU ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. రియల్‌మీ సీ85 5G 6GB RAM నుంచి 12GB వరకు డైనమిక్ RAM కి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఒకేసారి 17 యాప్‌లను రన్ చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ మొబైల్‌ ప్రాసెసర్ చల్లబరిచేందుకు స్పెషల్ ఫీచర్ కూడా ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. 

ఇందులో బ్యాక్ కెమెరా కోసం 50 MP సోనీ అందుబాటులో ఉంది.  8 MP ఫ్రంచ్ కెమెరా వస్తుంది. అదే విధంగా 45W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో 7000mAh కెపాసిటీ కలిగిన పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుంది. ఒకే ఛార్జ్‌పై 22 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 50 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 50 గంటల కాలింగ్, 145 గంటల వరకు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్‌ను అందిస్తుందని స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ పేర్కొంది.

Also Read: Deceased Jewelry: మన ఇంట్లో చనిపోయిన వారి ఆభరణాలు ధరించవచ్చా? కీడుకు సంకేతమా? గరుడ పురాణం ఏం చెప్తుంది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Realme C85 5GRealme C85 5G India LaunchRealme C85 5G specificationsRealme C85 5G Price In IndiaREALME

Trending News