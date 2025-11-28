Realme C85 5G: 7000mAh కెపాసిటీతో అతి తక్కువ ధరకే అమ్మకం..Realme C85 5జీ ఫోన్ లాంఛ్ అయ్యింది!

Realme C85 5G Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ సంస్థ Realme తమ సరికొత్త C-సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ను ఈరోజు అనగా నవంబరు 28న భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ సరికొత్త Realme C85 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు 7000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే విధంగా ఈ బడ్జెట్ Realme హ్యాండ్సెట్లో MediaTek Dimensity 6300 చిప్సెట్, 4GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంది. దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 145 గంటల వరకు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ టైమ్ ఇస్తున్నారు. ఈ కొత్త Realme స్మార్ట్ఫోన్ ధర, లక్షణాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో Realme C85 5G ధర
రియల్మీ C85 5G 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 14,999 అమ్మకానికి ఉంచారు. 6GB RAMతో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 16,499 అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ డిసెంబర్ 1 నుండి దేశంలో అమ్మకానికి ఉంచనున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్యారట్ పర్పుల్, పీకాక్ గ్రీన్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా లభిస్తుంది.
Realme C85 5G స్పెసిఫికేషన్లు..
రియల్మీ C85 5G 6.8-అంగుళాల LCD స్క్రీన్ను HD+ రిజల్యూషన్తో కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను అందిస్తుంది. స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ అందించబడింది. స్క్రీన్-టు-బాడీ నిష్పత్తి 90.4 శాతంగా ఉంది.
రియల్మీ C85 5G స్మార్ట్ఫోన్ MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్, ARM Mali-G57 MC2 GPU ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. రియల్మీ సీ85 5G 6GB RAM నుంచి 12GB వరకు డైనమిక్ RAM కి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఒకేసారి 17 యాప్లను రన్ చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ మొబైల్ ప్రాసెసర్ చల్లబరిచేందుకు స్పెషల్ ఫీచర్ కూడా ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇందులో బ్యాక్ కెమెరా కోసం 50 MP సోనీ అందుబాటులో ఉంది. 8 MP ఫ్రంచ్ కెమెరా వస్తుంది. అదే విధంగా 45W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7000mAh కెపాసిటీ కలిగిన పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుంది. ఒకే ఛార్జ్పై 22 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 50 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 50 గంటల కాలింగ్, 145 గంటల వరకు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ పేర్కొంది.
