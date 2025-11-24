English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Realme C85 5G: రియల్‌మీ C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛింగ్ రెడీ..రేటు ఎంత ఉందో తెలుసా? ఫీచర్స్ ఇవే!

Realme C85 5G Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన తయారీ సంస్థ Realme నుంచి సరికొత్త C85 5G మొబైల్ త్వరలో భారత మార్కెట్‌లో విడుదల కానుంది. ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పటికే అనేక రకాల లీక్స్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:48 PM IST

Realme C85 5G: రియల్‌మీ C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛింగ్ రెడీ..రేటు ఎంత ఉందో తెలుసా? ఫీచర్స్ ఇవే!

Realme C85 5G Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన తయారీ సంస్థ Realme నుంచి సరికొత్త C85 5G మొబైల్ త్వరలో భారత మార్కెట్‌లో విడుదల కానుంది. ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పటికే అనేక రకాల లీక్స్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. అయితే త్వరలో రిలీజ్ కాబోయే Realme C సిరీస్‌కి సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మరికొన్ని వచ్చేశాయి. రియల్‌మీ సీ85 5జీ మొబైల్ ధరతో పాటు కొన్ని అదిరిపోయే ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్ తేదీని ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. ఈ మొబైల్‌ను దేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్ లేదా రియల్‌మీ కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా విక్రయిస్తారు. త్వరలోనే విడుదల కానున్న Realme C సిరీస్ అనేక స్పెసిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి. 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందించనుంది. దీంతో పాటు డస్ట్ ఫ్రూఫ్, వాటర్ రెసిస్టెంట్‌ IP69 రేటింగ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Also Read: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

Realme C85 5G విడుదల తేదీ & స్పెసిఫికేషన్లు
ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌‌లోని ఓ మైక్రో సైట్‌ ప్రకారం.. Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ నవంబర్ 28న భారత్ వ్యాప్తంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ మొబైల్ రూ.12,999 ధర వద్ద ప్రారంభం కాబోతుందని అంచనా. ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా ఈ మొబైల్‌ను విక్రయానికి ఉంచనున్నారు. కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

7000mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీ 
Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుందని సమాచారం. దాదాపుగా 22 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 50 గంటల కాల్ టైమ్, 145 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్‌ను అందిస్తుందని తెలుస్తోంది. ఈ రియల్‌మీ సీ85 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కేవలం 1% బ్యాటరీతో 9 గంటల స్టాండ్‌బై టైమ్.. 40 నిమిషాల కాల్ టైమ్‌ను అందిస్తుందని ఆ సంస్థ లీక్ ఇచ్చింది. ఈ మొబైల్‌ కోసం 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇది 5 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 1.5 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ అందజేస్తుంది. హ్యాండ్‌సెట్ 6.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

అదనంగా, ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెంట్ IP69 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. ఇది MIL-STD 810H-గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్‌తో కూడా ప్రారంభం కానుంది. డిస్ప్లే పరిమాణం ఇంకా తెలియనప్పటికీ.. ఇది గరిష్టంగా 1200 నిట్‌ల వరకు ప్రకాశాన్ని అందిస్తుందని తెలుస్తోంది. Realme C85 5Gలో AI ఎడిట్ జెనీ అనే AI-సపోర్ట్‌తో పనిచేసే ఇమేజ్ ఎడిటర్ కూడా ఉంటుందట. ఆప్టిక్స్ పరంగా.. ఇది వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ 'సోనీ AI' కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త! 3 రోజుల నాన్‌స్టాప్ సెలవులు..పండగ చేసుకోండి!

 

