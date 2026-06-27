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షాకింగ్ ప్రైస్.. అమెజాన్‌లో రూ.25 వేల Realme 5G ఫోన్ కేవలం రూ.849కే..

Realme Narzo 100 Lite 5G Price: అమెజాన్‌లో రియల్‌మి నార్జో 100 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా భారీ ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ పొందవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:53 AM IST
షాకింగ్ ప్రైస్.. అమెజాన్‌లో రూ.25 వేల Realme 5G ఫోన్ కేవలం రూ.849కే..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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