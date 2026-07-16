Realme Narzo 100x 5g: ప్రముఖ చైనీ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Realme భారత మార్కెట్లోకి మరో సరికొత్త పవర్ఫుల్ మొబైల్ను విడుదల చేసింది. నార్జో సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత భారీ బ్యాటరీతో కూడిన Realme Narzo 100x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు దిమ్మతిరిగే బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో లభించే ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకతలు, ధర వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అదిరిపోయే డిస్ప్లే..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.6 అంగుళాల హెచ్డీ ప్లస్ (HD+) LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 1570×720 పిక్సెల్స్ రెజల్యూషన్తో పాటు అత్యంత వేగవంతమైన 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉందని కంపెనీ తెలిపింది.. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.. ఇక పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికొస్తే.. ఇందులో పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5జీ (MediaTek Dimensity 6300 5G) చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మి యూఐ 7.0 (Realme UI 7.0) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది..
పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ..
ఈ Realme Narzo 100x 5G ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని భారీ బ్యాటరీగా భావించవచ్చు. మార్కెట్లో మరే బడ్జెట్ ఫోన్లోనూ లేని విధంగా ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. దీనికి తోడు 45W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్ అందిస్తుందని కంపునీ తెలిపింది..
అద్భుతమైన కెమెరా..
ఫొటోగ్రఫీ కోసం.. రియల్మి నార్జో 100ఎక్స్ 5జీ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. దీని ద్వారా అద్భుతమైన ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. అలాగే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది.. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ప్రొటక్షన్ కోసం IP65 రేటింగ్తో వస్తుంది.
ధరలు, వేరియంట్ల వివరాలు..
భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB రామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ ధర రూ.20,999లోపే లభిస్తోంది. ఇక రెండవది 6GB రామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.22,999, మూడవ వేరియంట్ 6GB రామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.24,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లాష్ ఆరెంజ్ (Flash Orange), మిడ్నైట్ బ్లాక్ (Midnight Black) అనే రెండు రంగులలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. జూలై 22 నుంచి రియల్మి అధికారిక వెబ్సైట్, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్ (Amazon)లో కొనుగోలు చేయవచ్చు. లాంచ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే..రూ.2,000 ఇన్స్టంట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, రూ.500 కూపన్ డిస్కౌంట్ లభించనున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook