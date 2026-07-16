Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /దిమ్మతిరిగే బ్యాటరీ.. Realme కొత్త 5G ఫోన్.. ఒక్క చార్జ్‌తో 3 రోజులు పక్కా!

దిమ్మతిరిగే బ్యాటరీ.. Realme కొత్త 5G ఫోన్.. ఒక్క చార్జ్‌తో 3 రోజులు పక్కా!

Realme Narzo 100x 5g: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 8,000mAh భారీ బ్యాటరీతో Realme Narzo 100x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో అద్భుతమైన లాంచింగ్‌ ఆఫర్స్‌ను కలిగి ఉంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:19 PM IST
దిమ్మతిరిగే బ్యాటరీ.. Realme కొత్త 5G ఫోన్.. ఒక్క చార్జ్‌తో 3 రోజులు పక్కా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
దిమ్మతిరిగే బ్యాటరీ.. Realme కొత్త 5G ఫోన్.. ఒక్క చార్జ్‌తో 3 రోజులు పక్కా!
Realme Narzo2 min ago
2
Prabhas Fauzi15 min ago
3
Bonalu 202624 min ago
4
Redmi K10024 min ago
5
OnePlus N6x52 min ago