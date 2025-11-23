Realme Narzo 80 Features Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ తమ సరికొత్త వేరియంట్ నార్జో 80 లైట్ ధరపై ఇప్పుడు భారీ తగ్గింపును అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో ఈ మొబైల్పై లాంఛింగ్ ధర కంటే కొన్ని వేల రూపాయల తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. 6300mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ కలిగిన రియల్ మీ నార్జో 80 లైట్ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 6,799 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రియల్మీ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. 4 GB RAM + 64 GB, 6 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్లతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. రియల్ మీ నోర్జ్ 80 లైట్ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 8,999గా విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఈ మొబైల్పై భారీ తగ్గింపు తర్వాత ఇది రూ. 7,299కి చేరుకుంది. దీని కొనుగోలుపై మరో రూ.500 డిస్కౌంట్ను పొందే అవకాశం ఉంది. ఇదే ఆఫర్ను రియల్మీ వెబ్సైట్, అమెజాన్లో రిడీమ్ చేసుకునేందుకు వీలుంది.
రియల్మే నార్జో 80 లైట్ మొబైల్ డిస్ప్లే 6.74-అంగుళాల HD+ వాటర్డ్రాప్-శైలి నాచ్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది గరిష్టంగా 563 నిట్ల స్క్రీన్ పవర్ను ఇస్తుంది. ఈ మొబైల్ బీచ్ గోల్డ్, అబ్సిడియన్ బ్లాక్ వంటి రెండు రకాల కలర్స్లో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే విధంగా ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో రకరకాల రంగులతో మెరిసే LED రింగ్ కూడా ఉంది.
ఈ Realme నార్జ్ 80 లైట్ మొబైల్ Unisoc T7250 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. 6GB వరకు RAM, 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ RAMతో పాటు ఇంటర్నెల్ స్టోరేజ్ను విస్తరించుకోవచ్చు. ఇది 15W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 6300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా Realme UIపై పనిచేస్తుంది.
అంతేకాకుండా రియల్ మీ నార్జ్ 80 లైట్ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో పాటు LED ఫ్లాష్లైట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 13 MP బ్యాక్ కెమెరాతో పాటు సెకండరీ కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 5 MP కెమెరా ఉంది. ఇందులో డ్యుయల్ 4G సిమ్ కార్డులను సపోర్ట్ చేయడం సహ Wi-Fi, బ్లూటూత్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.
