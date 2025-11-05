English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Realme Narzo 80: రూ. 6,799 ధరకే 6300mAh బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌తో రియల్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్!

Realme Narzo 80 Price Features: రియల్‌మే నార్జో 80 లైట్ ధరలో గణనీయమైన తగ్గింపు లభించింది. ఈ ఫోన్ అమెజాన్‌లో దాని లాంచ్ ధర కంటే వేల రూపాయల తక్కువకు లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో 6300mAh బ్యాటరీతో సహా అనేక శక్తివంతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రియల్‌మే ఈ బడ్జెట్ ఫోన్‌ను కొన్ని వారాల క్రితం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 5, 2025, 08:00 AM IST

ఈ రియల్‌మే ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లలో వస్తుంది. 4GB RAM + 64GB, 6GB RAM + 128GB మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 8,999. ధర తగ్గింపు తర్వాత దీని ప్రారంభ ధర రూ. 7,299. అదనంగా ఈ ఫోన్ కొనుగోలుతో రూ. 500 కూపన్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్‌ను రియల్‌మే వెబ్‌సైట్, అమెజాన్‌లో రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు.

రియల్‌మే నార్జో 80 లైట్ 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను సాంప్రదాయ వాటర్‌డ్రాప్-శైలి నాచ్ డిజైన్‌తో కలిగి ఉంది. దీని గరిష్ట ప్రకాశం 563 నిట్‌లకు చేరుకుంటుంది. ఈ ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది. బీచ్ గోల్డ్, అబ్సిడియన్ బ్లాక్. ఫోన్ వెనుక భాగంలో తొమ్మిది వేర్వేరు రంగులలో మెరుస్తున్న LED రింగ్ ఉంది.

ఈ Realme ఫోన్ Unisoc T7250 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 6GB వరకు RAM, 128GB అంతర్గత నిల్వను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ RAMతో పాటు స్టోరేజ్‌ను విస్తరించవచ్చు. ఇది 15W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 6300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా Realme UIపై నడుస్తుంది.

ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌తో పాటు LED ఫ్లాష్‌లైట్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్‌లో 13MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు సెకండరీ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ Realme ఫోన్‌లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 5MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ 4G సిమ్ కార్డులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. Wi-Fi, బ్లూటూత్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.

Also Read: Electric Scooter under 1 Lakh: భారత్‌లో రూ. లక్ష లోపు బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు..మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఇవే ట్రెండ్

Also Read: AP Employee Promotion: ఏపీ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్..మొన్న డీఏ, నేడు ప్రమోషన్స్..పండగ చేసుకుంటున్నారు!

 

