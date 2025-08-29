English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme P4 Pro: 1,000 రూపాయలకే స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనండి..ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే లాంఛ్ అయ్యింది!

Realme P4 Pro 5G Price and Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో తరచూ ఏదో స్మార్ట్ ఫోన్ కొత్తగా యూజర్లకు పరిచయమవుతాయి. వీటితో పాటు కొన్ని రకాల మొబైల్స్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌తో విక్రయిస్తున్నారు. తాజాగా రియల్ మీ కంపెనీకి చెందిన పీ4 ప్రో 5జీ వేరియంట్ సరికొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కేవలం రూ.1,000కు ఈ మొబైల్ కొనేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:17 PM IST

తాజాగా రియల్ మీ కంపెనీకి చెందిన పీ4 ప్రో 5జీ (Realme P4 Pro 5G) స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ లో సేల్ ప్రారంభమయ్యింది. ఈ మొబైల్‌ను మార్కెట్లో రూ. 28,999 అమ్మకపు రేటును ఫిక్స్ చేశారు. అయితే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై 13 శాతం డిస్కౌంట్‌తో రూ. 24,999 ధరకే విక్రయిస్తున్నారు. 8 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ తో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

అయితే దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధరను మరికొంత తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలు సమయంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించడం వల్ల అత్యధికంగా రూ. 4,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అంతే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలుపై మీ పాత మొబైల్ ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ.20,000 వరకు ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ను మీరు రూ. 999 ధరకే కొనుగోలు చేయోచ్చు. 

రియల్ మీ పీ4 ప్రో 5జీ మొబైల్ ఫీచర్స్: 
> స్టోరేజ్: 8 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్.. 
> డిస్ ప్లే: 17.27 సెం.మీ. (6.8 అంగుళాలు) డిస్‌ప్లే.. 
> కెమెరా: 50 MP + 8 MP బ్యాక్ కెమెరా, 50 MP ఫ్రంట్ కెమెరా.. 
> బ్యాటరీ: 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ.. 
> ప్రాసెసర్: స్నాప్ డ్రాగన్ 7 జనరేషన్ 4 మొబైల్ ప్రాసెసర్‌తో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారయ్యింది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Realme P4 ProRealme P4 5GRealme smartphone launchIndia smartphone marketAI-powered camera

