Realme P4 Pro 5G Price and Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్ని రకాల మొబైల్స్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఫ్రీడమ్ సేల్ పూర్తయినా.. కొన్ని మోడల్స్ పై అదే ఆఫర్ కొనసాగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా చైనా కంపెనీల స్మార్ట్ఫోన్స్ చాలా చీప్ ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
తాజాగా రియల్ మీ కంపెనీకి చెందిన పీ4 5జీ (Realme P4 Pro 5G) స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్లో లాంఛ్ అయ్యింది. ఈ మొబైల్ను మార్కెట్లో రూ. 20,999 అమ్మకానికి ఉంచారు. అయితే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై 11 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 18,499 ధరకే విక్రయిస్తున్నారు. 6 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ తో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అయితే దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరను మరికొంత తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలు సమయంలో ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించడం వల్ల అత్యధికంగా రూ. 4,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అంతే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలుపై మీ పాత మొబైల్ ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ. 16,450 వరకు ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ను మీరు రూ. 2,049 ధరకే కొనుగోలు చేయోచ్చు.
రియల్ మీ పీ4 5జీ మొబైల్ ఫీచర్స్:
> స్టోరేజ్: 6 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్..
> డిస్ ప్లే: 17.2 సెం.మీ. (6.77 అంగుళాలు) డిస్ప్లే..
> కెమెరా: 50 MP బ్యాక్ కెమెరా, 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరా..
> బ్యాటరీ: 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ..
> ప్రాసెసర్: డెమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ తయారయ్యింది.
