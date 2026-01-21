Red Magic 11 Air Price: 7,000 mAh బ్యాటరీతో Red Magic 11 Air ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ధర, ఫీచర్స్‌ వివరాలు!

Red Magic 11 Air Price In India: గేమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ ఎప్పుడూ పోటీ పడుతూనే ఉంటాయి. అయితే, చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రెడ్ మ్యాజిక్ ఉనికిని మరింత విస్తరించేందుకు అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసింది. ఈ మొబైల్ రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్తో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ డెడికేటెడ్ గేమింగ్ చిప్ను కలిగి ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నట్లు తెలిపింది.
ఈ రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలిపింది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాల్ కోసం 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.48,400తో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే రెండవ వేరియంట్ 256GB స్టోరేజ్తో రూ.57,500తో లభిస్తోంది. ఇక ఇది రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 6.85-అంగుళాల 1.5K డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. ఈ డిస్ప్లే స్టార్ షీల్డ్ ఐ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీ 2.0, DC డిమ్మింగ్ ఫీచర్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంది.
ఇందులో కంపెనీ RedCore R4 గేమింగ్ చిప్తో పాటు స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ క్యూబ్ స్కై ఇంజిన్ 3.0, అంతర్నిర్మిత PC ఎమ్యులేటర్ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా షోల్డర్ ట్రిగ్గర్ బటన్ ఫీచర్తో ఇలా గేమింగ్-ఫ్రెండ్లీ ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ICE మ్యాజిక్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వేపర్ చాంబర్ను కూడా ఇందులో అందిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆధారంగా RedMagic OS 11.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం చైనాలో మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
