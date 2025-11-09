English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Redmagic 11 Pro: 7500mAh బ్యాటరీ, OLED డిస్‌ప్లేతో మార్కెట్‌లోకి Redmagic 11 Pro మొబైల్.. ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Redmagic 11 Pro Price In India: మార్కెట్‌లోకి ఎంతో శక్తివంతమైన REDMAGIC 11 Pro స్మార్ట్ ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 9, 2025, 01:44 PM IST

Redmagic 11 Pro Price In India Telugu: మార్కెట్‌లో కొత్త బ్రాండ్లు విడుదల చేసి అతి తక్కువ ధరల్లో లభించే మొబైల్స్‌కి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా కంపెనీలు రంగు ప్రవేశం చేసి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తాయి. అయితే కొన్ని మొబైల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన సబ్ బ్రాండ్లు కూడా ఎప్పుడు కొత్త కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ని విడుదల చేస్తూ వస్తాయి. అద్భుతమైన ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లతో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే, ఇలాంటి కోవాకు చెందిన ఓ అద్భుతమైన మొబైల్ మార్కెట్‌లోకి విడుదలైంది. ఇది REDMAGIC 11 Pro పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో అది తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన మొబైల్స్‌లో ఇది ఒకటి. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

REDMAGIC 11 Pro స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రపంచ మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.85-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్క్రీన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7500mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది..

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియన్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధర భారత్ మార్కెట్లో రూ.66,500 ఉంటుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ వన్ TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో రూ. లక్ష రూపాయలతో మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ధరలు కాస్త ఎక్కువే అయినప్పటికీ, ఈ మొబైల్ చూడడానికి అద్భుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం ప్రీమియం లుక్కుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

REDMAGIC 11 ప్రో స్పెసిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్టార్ షీల్డ్ ఐ ప్రొటెక్షన్ 2.0 కూడా కలిగి ఉండబోతోంది. ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే గరిష్టంగా 2000 నిట్‌ల వరకు బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ను అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. గ్రాఫిక్స్‌ అడ్రినో 840 GPU పై రన్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రధాన కెమెరా OIS మద్దతుతో 50MP లెన్స్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదనంగా 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్‌, 16MP ఓమ్నివిజన్ లెన్స్‌ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7500mAh బ్యాటరీ, 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా లభిస్తోంది.

