Redmi 14 5G Price: చీప్‌ ధరకే కొత్త Redmi 15 5G ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్..

Redmi 14 5G Price Cut: ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి Redmi 14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది చీప్‌ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:22 PM IST

Redmi 14 5G Price Cut: షవోమీ (Xiaomi) మార్కట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది భారత మార్కెట్‌లోకి Redmi 15 5G  పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ Redmi 14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు అప్డేట్‌ వేరియంట్‌గా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ Redmi 15 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ మంగళవారు మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీ ఆగస్టు 28వ తేదిన అందుబాటులో ఉంచబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో స్పెషల్‌గా కొన్ని ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్‌ కూడా ఉన్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ మొబైల్ 6.9-అంగుళాల FHD+ డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. ఈ మొబైల్‌ డిస్ప్లే 144 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు గరిష్టంగా 850 నిట్‌ల బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఫ్లికర్-ఫ్రీతో పాటు లో బ్లూ లైట్ వంటి సాంకేతికతను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 3 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ Redmi 15 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 1.95GHz వద్ద ఆరు కార్టెక్స్ A55 కోర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్స్‌(6GB + 128GBతో పాటు 8GB + 256GB )లో విడుదలైంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్‌ఓఎస్ 2పై పని చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది..ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు 33W ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ ఫీచర్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50MP AI డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ Redmi 15 5G మొబైల్‌ వెనక భాగంలో అదనంగా f/2.2 అపర్చర్‌తో 8MP కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు AI స్కై, AI ఎరేస్, AI బ్యూటీతో పాటు క్లాసిక్ ఫిల్మ్ ఫిల్టర్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన ఇది 200% సూపర్ వాల్యూమ్‌తో వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ బటన్-ఫైరింగ్ లౌడ్ స్పీకర్‌ను కూడా అందిస్తంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ను బట్టి ధరను అందుబాటలోకి తీసుకు వచ్చారు. మార్కెట్‌లో 128GB స్టోరేజ్ వెర్షన్ ధర రూ. 14,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 256GB స్టోరేజ్‌ ధర రూ.15,999 నుంచి అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మూడు కలర్‌ ఆప్షన్‌లో విడుదలైంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Redmi Note 15 5GRedmi Note 15 5G PriceRedmi Note 15Redmi 15 Pro

