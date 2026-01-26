English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

Redmi 14C 5G Offer Price: బడ్జెట్ ధరలో శక్తివంతమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది అదిరిపోయే అవకాశం. షావోమీకి చెందిన పాపులర్ మోడల్ Redmi 14C 5G పై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అన్ని ఆఫర్లు కలిపితే ఈ ఫోన్‌ను సగం ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:47 PM IST

Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

Redmi 14C 5G Offer Price: బడ్జెట్ ధరలో శక్తివంతమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది అదిరిపోయే అవకాశం. షావోమీకి చెందిన పాపులర్ మోడల్ Redmi 14C 5G పై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అన్ని ఆఫర్లు కలిపితే ఈ ఫోన్‌ను సగం ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆఫర్ ఎలా పొందాలి?
అసలు ధర: రూ.12,999
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్: ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్లలో ప్రస్తుతం 27% తగ్గింపును అందిస్తోంది. దీనివల్ల ఫోన్ ధర రూ.9,499 కి తగ్గుతుంది.

బ్యాంక్ ఆఫర్: మీరు ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి EMI లావాదేవీ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే, అదనంగా రూ.3,000 తగ్గింపు పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆఫర్లన్నీ కలిపితే, దాదాపు రూ.6,500 తగ్గింపుతో మీరు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.6,500 కే ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.

Redmi 14C 5G టాప్ ఫీచర్లు..
డిస్‌ప్లే: ఇందులో 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే ఉంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల స్క్రీన్ చాలా స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది.

పవర్‌ఫుల్ ప్రాసెసర్: వేగవంతమైన పనితీరు కోసం Snapdragon 4 Gen 2 ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది గేమింగ్‌కు కూడా సహకరిస్తుంది.

కెమెరా క్వాలిటీ: వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా కలదు.

కళ్ల రక్షణ: దీని డిస్‌ప్లేకు TÜV Rheinland సర్టిఫికేషన్ ఉంది. అంటే ఫోన్ ఎక్కువసేపు చూసినా కళ్లపై ఒత్తిడి పడదు.

బ్యాటరీ బ్యాకప్: 5,160mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది.

స్టోరేజ్: ఈ బేస్ వేరియంట్‌లో 4GB RAM, 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తాయి.

తక్కువ ధరలో బ్రాండెడ్ 5G ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, సామాన్యులకు ఇది బెస్ట్ డీల్. స్టాక్ ముగిసేలోపు విజయ్ సేల్స్ వెబ్‌సైట్‌లో ఈ ఆఫర్‌ను తనిఖీ చేయండి.

