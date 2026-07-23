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Samsung, రియల్‌మీలకు గట్టి పోటీగా మార్కెట్‌లోకి Redmi కొత్త 5G ఫోన్!

Redmi 17C 5G India: త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి Redmi 17C 5G ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి కంపెనీ చాలా చీప్‌ ధరలోనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పటికే లీక్‌ అయ్యాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:15 PM IST
Samsung, రియల్‌మీలకు గట్టి పోటీగా మార్కెట్‌లోకి Redmi కొత్త 5G ఫోన్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Samsung, రియల్‌మీలకు గట్టి పోటీగా మార్కెట్‌లోకి Redmi కొత్త 5G ఫోన్!
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