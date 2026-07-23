Redmi 17C 5G India: సామ్సంగ్, రియల్మీ వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ.. బడ్జెట్ రేంజ్లో అత్యంత అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్లను అందించే ప్రముఖ టెక్ బ్రాండ్ రెడ్మి (Redmi) త్వరలోనే తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ Redmi 17C 5G పేరుతో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది.. అధికారిక ప్రకటనకు ముందే ఈ ఫోన్ ప్రముఖ సర్టిఫికేషన్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్తో పాటు థాయిలాండ్కు చెందిన NBTC వెబ్సైట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత త్వరలోనే లాంచ్ కూడా కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
లీక్ అయిన వివరాలు..
తాజాగా లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్ నంబర్తో BIS, NBTC పోర్టళ్లలో నమోదు చేసింది.. బిఐఎస్ (BIS) గుర్తింపు లభించడమే.. కాకుండా ఈ ఫోన్ భారతీయ మార్కెట్లోకి త్వరలోనే ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఖాయమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. గతంలో విడుదలైన Redmi C-సిరీస్ ఫోన్లకు కొనసాగింపుగా ఈ Redmi 17C 5G మోడల్ను కంపెనీ రూపొందించినట్లు సమాచారం..
Redmi 17C 5G మొబైల్ ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్..
లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ బడ్జెట్ ధరలో లభించినప్పటికీ ఫీచర్ల విషయంలో ఎక్కడా తగ్గకుండా రూపొందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.88 అంగుళాల పెద్ద హెచ్డీ ప్లస్ (HD+) LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. స్మూత్ స్క్రోలింగ్ అనుభూతి కోసం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కూడా అందిస్తోంది.. వేగవంతమైన 5G కనెక్టివిటీ.. మెరుగైన గేమింగ్ అండ్ మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ (MediaTek Dimensity) లేదా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 5G ప్రాసెసర్ను వినియోగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత లేటెస్ట్ HyperOS పై పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం.. వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP లేదా 13MP కెమెరా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.. అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్ కోసం.. ఇందులో 5,160mAh నుంచి 6,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది టైప్-సి (USB Type-C) ద్వారా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ అందిస్తుంది..
సెక్యూరిటీ కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో పాటు 3.5mm ఆడియో జాక్, డ్యూయల్ సిమ్ 5G సపోర్ట్ వంటి ముఖ్యమైన ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బడ్జెట్ విభాగంలో (Budget Segment) రావడంతో పాటు దీని ప్రారంభ ధర రూ.10,000 నుంచి రూ. 13,000 మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ లీక్ అయిన వివరాలు తెలుపుతున్నాయి.. దీనిని కంపెనీ 4GB ర్యామ్, 6GB ర్యామ్తో పాటు 64GB స్టోరేజ్, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook