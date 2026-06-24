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Redmi బడ్జెట్ ధమాకా.. 5,160mAh బ్యాటరీ, 120Hz డిస్‌ప్లేతో Redmi 17C లాంచ్!

Redmi 17c Price: 5,160mAh బ్యాటరీతో ప్రముఖ చైనీస్ మొబైల్‌ తయారీ కంపెనీ Redmi 17C స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:32 AM IST
Redmi బడ్జెట్ ధమాకా.. 5,160mAh బ్యాటరీ, 120Hz డిస్‌ప్లేతో Redmi 17C లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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