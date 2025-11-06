English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Redmi Smartphone: 9000mAh బ్యాటరీతో రెడ్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్..సెల్‌ఫోన్ తయారీలోనే పెను సంచలనం!

Redmi Smartphone: 9000mAh బ్యాటరీతో రెడ్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్..సెల్‌ఫోన్ తయారీలోనే పెను సంచలనం!

Redmi 9000 mah Battery: చైనా నుండి ఇటీవల వచ్చిన లీక్ ప్రకారం, Redmi 9000mAh బ్యాటరీతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ బడ్జెట్ విభాగంలో అందుబాటులో ఉంటుందని మరియు వినియోగదారులను ఆకర్షించే ఫీచర్లను పరిచయం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 6, 2025, 05:07 PM IST

చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు రెడ్‌మీ 9000mAh బ్యాటరీతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నివేదిక ప్రకారం.. దీనికి 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఉండవచ్చని అంచనా. స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్యాటరీ పరంగా రెడ్‌మీ కొత్త ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల బ్యాటరీ జీవితం గురించి ఎల్లప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రెడ్‌మీ ఈ భారీ బ్యాటరీతో కూడిన ఫోన్‌పై పనిచేస్తోంది.

రెడ్‌మీ 9000mAh బ్యాటరీతో ఫోన్‌ను విడుదల చేస్తుందా?
చైనా నుండి ఇటీవల లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. Redmi 9000mAh బ్యాటరీతో ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దాని అతిపెద్ద బ్యాటరీతో ప్రధాన స్రవంతి హ్యాండ్‌సెట్‌ల ప్రపంచంలో ఇది కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టించనుంది. కొన్ని చైనీస్ బ్రాండ్లు 100W ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 9000mAh సింగిల్-సెల్ సిలికాన్ బ్యాటరీని ఖరారు చేసినట్లు తెలిసింది. అదే బ్రాండ్ ల్యాబ్‌లో 10,000mAh బ్యాటరీ వెర్షన్‌ను పరీక్షిస్తోందని కూడా అదే మూలం పేర్కొంది. అయితే ఇది ప్రారంభ దశలో ఉందని చెబుతారు.

సోషల్ మీడియాలో సమాచారం లీక్ 
సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. నిర్దిష్ట బ్రాండ్లు లేదా ఫీచర్ చేసిన మోడల్స్ ఏవీ స్పష్టంగా తెలుపనప్పటికీ.. దీనిని రాబోయే రెడ్‌మీ టర్బో 5 సిరీస్‌తో లింక్ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ శ్రేణి డిసెంబర్, జనవరి మధ్య మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మిడ్-రేంజ్ విభాగంలోకి రెడ్‌మీ కంపెనీ తరఫున పెద్ద ప్రయత్నం కావచ్చు.  

పెద్ద బ్యాటరీ ఉందా?
అసలు బ్యాటరీ స్పెసిఫికేషన్ల గురించి ఇంకా చాలా అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ.. ఈ వారం ప్రారంభంలో వచ్చిన అదే లీక్ రెడ్‌మి టర్బో 5 బ్యాటరీ సైజు 7,500mAh ఉండవచ్చని సూచించింది. మునుపటి లీక్‌లు 9,000mAh+ యూనిట్‌ను హై-ఎండ్ డివైస్ లేదా పూర్తిగా భిన్నమైన రెడ్‌మీ డివైస్ కోసం రిజర్వ్ చేయవచ్చని పేర్కొన్నాయి.

Redmi Turbo 5 పనితీరు లీక్
Redmi Turbo 5 పనితీరు గురించి లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ MediaTek కొత్త Dimensity 8500 చిప్‌సెట్‌తో లాంచ్ అవుతుందని సూచిస్తుంది. ఇది TSMC, 4nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మించబడింది. ఈ చిప్ 3.4GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడిన Arm Cortex-A725 కోర్లతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ CPU, Mali-G720 GPUను కలిగి ఉంటుంది.

Redmiredmi smartphoneRedmi 9000 mahRedmi 9000 mah Battery9000mAh Battery

