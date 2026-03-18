Redmi A5 Price Specifications: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ రెడ్మీ నుంచి మరో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రవేశపెట్టిన సేల్లో రెడ్మీ A5 స్మార్ట్ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చిసేంది. రెడ్మీ వర్షెన్లో ఇది బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్గా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 5200mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో కేవలం రూ.7,599 ప్రారంభ ధరతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ రెడ్మీ ఏ5 స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి ఉంది. అందులో 3GB RAM + 64GBతో పాటు 4GB RAM + 64GB అనే రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. అయితే ఈ మోడల్ వేరియంట్లను రూ.8,999 ప్రారంభ ధరతో భారత విపణిలోకి విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్ జరుగుతున్న సేల్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ.7,999 కే కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ మొబైల్ కొనుగోలు సమయంలో మీరు అదనంగా రూ.400 తగ్గింపు కూడా పొందవచ్చు. ఈ రెడ్మి A5 స్మార్ట్ఫోన్ 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ ఫోన్ గరిష్టంగా 600 నిట్స్ ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
అలాగే ఈ ఫోన్లో యూనిసోక్ T7250 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB RAM, 128GB వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీనిలో 5,200mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 10W USB టైప్-సి ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రార్డినరీ ఫొటోల కోసం 32MP బ్యాక్ కెమెరాతో పాటు 8MP సెకండరీ కెమెరా కూడా ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 గో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ 4G సిమ్ కార్డులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Also Read: Vijay Trisha Relationship: హీరో విజయ్, త్రిష పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్! హింట్ ఇచ్చిన హీరోయిన్..పెళ్లి డేట్ ప్రకటించేంది ఆ రోజే!
Also Read: IPL Winner Prediction: "ఈసారి కూడా చెన్నై సూపర్కింగ్స్ ట్రోఫీ గెలవదు" ఎంఎస్ ధోనీపై మాజీ క్రికెటర్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
