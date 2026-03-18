  • Redmi A5 Sale: కేవలం రూ.7,599 ధరకే కొత్త మొబైల్ కొనేయండి! 5200mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి బ్రాండ్‌ న్యూ స్మార్ట్‌ఫోన్!

Redmi A5 Sale: కేవలం రూ.7,599 ధరకే కొత్త మొబైల్ కొనేయండి! 5200mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి బ్రాండ్‌ న్యూ స్మార్ట్‌ఫోన్!

Redmi A5 Price Specifications: స్మార్ట్‌ఫోన్ యూజర్లు, గాడ్జెట్ ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్! ఇప్పుడు కేవలం రూ.7,599 ధరకే 5200mAh బ్యాటరీ పవర్ కలిగిన ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 18, 2026, 08:28 AM IST

Redmi A5 Sale: కేవలం రూ.7,599 ధరకే కొత్త మొబైల్ కొనేయండి! 5200mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి బ్రాండ్‌ న్యూ స్మార్ట్‌ఫోన్!

Redmi A5 Price Specifications: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ రెడ్‌మీ నుంచి మరో సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రవేశపెట్టిన సేల్‌లో రెడ్‌మీ A5 స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చిసేంది. రెడ్‌మీ వర్షెన్‌లో ఇది బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 5200mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో కేవలం రూ.7,599 ప్రారంభ ధరతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

ఈ రెడ్‌మీ ఏ5 స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అమ్మకానికి ఉంది. అందులో 3GB RAM + 64GBతో పాటు 4GB RAM + 64GB అనే రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. అయితే ఈ మోడల్ వేరియంట్లను రూ.8,999 ప్రారంభ ధరతో భారత విపణిలోకి విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్ జరుగుతున్న సేల్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ రూ.7,999 కే కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ మొబైల్ కొనుగోలు సమయంలో మీరు అదనంగా రూ.400 తగ్గింపు కూడా పొందవచ్చు. ఈ రెడ్‌మి A5 స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఈ డిస్‌ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ ఫోన్ గరిష్టంగా 600 నిట్స్ ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.

అలాగే ఈ ఫోన్‌లో యూనిసోక్ T7250 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB RAM, 128GB వరకు స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. దీనిలో 5,200mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 10W USB టైప్-సి ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ ఫొటోల కోసం 32MP బ్యాక్ కెమెరాతో పాటు 8MP సెకండరీ కెమెరా కూడా ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 గో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ 4G సిమ్ కార్డులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

About the Author

Harish Darla

דار్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు. గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

