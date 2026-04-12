Redmi A7 Pro: బడ్జెట్ ధరలో బ్యాటరీ బాహుబలి.. ఏప్రిల్ 13న భారత మార్కెట్లోకి Redmi A7 Pro 5G ఎంట్రీ!

Redmi A7 Pro 5G India Launch: భారత మార్కెట్లోకి మరో రెడ్మి కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది బడ్జెట్ ధరలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రత్యేకమైన పెద్ద బ్యాటరీ ఉండబోతోంది. దీనివల్ల రెండు రోజులపాటు నాన్ స్టాప్ గా ఈ మొబైల్ ను వినియోగించవచ్చు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 12, 2026, 03:30 PM IST

Vastu Tips: స్త్రీలు ఈ 5 పనులు చేస్తున్నారా? అయితే లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహం తప్పదు.. భర్త ఆదాయానికి గండి పడకముందే జాగ్రత్త!
5
vastu tips for women
Vastu Tips: స్త్రీలు ఈ 5 పనులు చేస్తున్నారా? అయితే లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహం తప్పదు.. భర్త ఆదాయానికి గండి పడకముందే జాగ్రత్త!
Asha Bhosle -Sachin Tendulkar: ఆశా భోస్లే ఆఖరి కోరిక.. సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నీటి పర్యంతం..వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ క్రికెట్ కనెక్షన్ గురించి తెలుసా?
5
asha bhosle died
Asha Bhosle -Sachin Tendulkar: ఆశా భోస్లే ఆఖరి కోరిక.. సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నీటి పర్యంతం..వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ క్రికెట్ కనెక్షన్ గురించి తెలుసా?
Gold Shopping: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం రూ. 5లక్షలకే ఏడువారాలు నగలు..సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్..!!
7
Gold Plating
Gold Shopping: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం రూ. 5లక్షలకే ఏడువారాలు నగలు..సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్..!!
PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
6
PM Shram Yogi Maandhan Yojana
PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
Redmi A7 Pro 5G India Launch News: ప్రముఖ  స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం Redmi నుంచి భారత మార్కెట్లోకి మరో సంచలన మొబైల్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ రెడ్‌మి ఏ7 ప్రో 5జీ (Redmi A7 Pro 5G) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ సాధారణ బడ్జెట్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఏప్రిల్ 13వ తేదీన భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందేలా రూ.10 వేల లోపే లభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బడ్జెట్ స్మార్ట్ ఫోన్ అని ఫీచర్స్ లో లోపాలు వివిధ అంశాలు ఉంటాయని అనుకోవచ్చు.. కానీ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్  ఫీచర్స్‌లో భాగంగా Redmi ఎక్కడ వెనకాడకుండా అద్భుతమైన కొత్త కొత్త స్పెసిఫికేషన్స్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే దీని బ్యాటరీ.. సాధారణ బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో 5000mAh బ్యాటరీలను చూసి ఉంటాం.. కానీ రెడ్ మీ త్వరలో విడుదల చేయబోయే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే కాకుండా అది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు రెండు రోజుల వరకు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అలాగే బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయంలో కూడా వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ  Redmi కంపెనీ కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ Redmi A7 Pro 5G మొబైల్‌లో కంపెనీ అద్భుతమైన భారీ డిస్ప్లేను అందించబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 6.9 ఇంచుల భారీ డిస్‌ప్లేను అందించబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పని చేస్తుంది. కాబట్టి దీనివల్ల గేమింగ్‌తో పాటు వీడియో స్ట్రీమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఇక ఫోటోగ్రఫీ విషయానికొస్తే.. ఇందులో అద్భుతమైన 32 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ AI కెమెరా సెటప్‌ను అందించారు. అత్యంత తక్కువ కాంతిలో కూడా నాణ్యమైన ఫోటోలు తీయడానికి ఈ కెమెరా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా సెల్ఫీల కోసం ప్రత్యేకంగా AI బ్యూటీ ఫీచర్లను కూడా అందించారు.

Also Read: Motorola g67 Power: రూ.5 వేల లోపే Motorola g67 Power.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ సమ్మర్ సేల్ ధమాకా!

ఇక ఈ Redmi A7 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్  ఎంతో శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ 5G చిప్‌సెట్‌తో కూడిన ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త హైపర్ ఓఎస్ 3 (HyperOS 3) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఈ మొబైల్ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయమైన రంగులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ద్వారానే ప్రీమియం లుక్కును కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఇందులో హైపర్ ఐలాండ్ అనే ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల నోటిఫికేషన్లను ఎంతో ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చు. అయితే, దీనిని భారత మార్కెట్లో ఏప్రిల్ 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Motorola g67 Power: రూ.5 వేల లోపే Motorola g67 Power.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ సమ్మర్ సేల్ ధమాకా!

 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

