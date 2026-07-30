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స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో Redmi K100 Pro లాంచ్.. గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే!

Redmi K100 Pro Price: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి Redmi K100 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:45 PM IST
స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో Redmi K100 Pro లాంచ్.. గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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