Redmi K100 Pro Price: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Xiaomi తన సబ్ బ్రాండ్ Redmi నుంచి మరొక అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.. టెక్ మార్కెట్లో భారీ అంచనాలు కలిగిన Redmi K100 Pro స్మార్ట్ఫోన్ అధికారిక లాంచ్కు ముందే ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ గీక్బెంచ్లో (Geekbench) ప్రత్యక్షమవ్వడం విశేషం.. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గీక్బెంచ్ లిస్టిగ్లో ఈ ఫోన్ Xiaomi M511CD అనే మోడల్ నంబర్తో రిపోర్డ్ అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. సర్టిఫికేషన్ వివరాల ప్రకారం.. ఇది Redmi K100 Pro అని ఇప్పటికే టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందిస్తున్న ఈ ఫోన్ గీక్బెంచ్ 6.7.1 పరీక్షల్లో రికార్డు స్థాయి స్కోర్ కూడా సాధించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. సింగిల్-కోర్ టెస్టులో 3,429 పాయింట్లతో పాటు మల్టీ-కోర్ టెస్టులో 10,671 పాయింట్లు సాధించి.. ఫ్లాగ్షిప్ కేటగిరీలో తన పవర్ ఏంటో నిరూపించుకున్నట్లు సమాచారం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని ప్రాసెసర్గా భావించవచ్చు.. క్వాల్కమ్ టాప్-ఎండ్ Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) చిప్సెట్తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది ఆక్టా-కోర్ ఆర్కిటెక్చర్ కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులో 4.61GHz గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్తో పనిచేసే రెండు ప్రైమరీ కోర్లతో రన్ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనివల్ల హెవీగా గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఎలాంటి ల్యాగ్ లేకుండా అత్యంత స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ను కూడా అందిస్తుంది..
ర్యామ్ సపోర్ట్ విషయంలోనూ Xiaomi ఏమాత్రం తగ్గలేదన్నట్లు తెలుస్తోంది.. గీక్బెంచ్ నివేదికల ప్రకారం.. ఈ ఫోన్లో 16GB RAM సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. మార్కెట్లోకి ఇది 12GB స్టోరేజ్తో పాటు 16GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక సాఫ్ట్వేర్ విషయానికొస్తే.. గూగుల్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత HyperOS 3 కస్టమ్ స్కిన్తో ఈ డివైజ్తో విడుదల కాబోతోంది..
చైనాలో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక చైనాజాయ్ (ChinaJoy) ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పో ఈవెంట్లో షావోమీ ఈ K100 సిరీస్ (Redmi K100, K100 Pro)కు సంబంధించిన కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భారీ బ్యాటరీ, అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ప్రీమియం డిస్ప్లేతో రాబోతున్న ఈ ఫోన్ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయమని తెలుస్తోంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook