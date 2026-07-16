/9,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi K100 సిరీస్.. ఫీచర్స్ లీక్!

Redmi K100 Series: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు అదిరిపోయే వార్త.. ప్రముఖ చైనీస్ బ్రాండ్ Redmi మార్కెట్లోకి అద్బుతమైన ఫీచర్లతో కొత్త మొబైల్ సిరీస్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించేందుకు కంపెనీ రెడ్మి K100 (Redmi K100) సిరీస్ను లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన లీక్స్ కూడా ఇప్పుడు సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సిరీస్లోని హై-ఎండ్ మోడల్లో ఏకంగా 9,000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ప్రముఖ మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ వేబో (Weibo)లో టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అద్భుతమైన డిస్ప్లే..
ఈ రెడ్మి K100 ప్రో లేదా K100 ప్రో మాక్స్ మోడల్లో డిస్ప్లే పరంగా భారీ మార్పులు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లాట్ డిస్ప్లేతో పాటు రౌండెడ్ కార్నర్స్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. విజువల్స్ అత్యంత స్పష్టంగా.. స్మూత్గా ఉండటం కోసం దీనికి ఏకంగా 185 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ను అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు, వీడియోలు చూసేటప్పుడు వినియోగదారులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు ఈ డిస్ప్లేలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
200MP కెమెరా వివరాలు..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో భారీ కెమెరా సెటప్ను అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా (Periscope Telephoto Camera) కూడా అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత మోడల్ అయిన రెడ్మి K90 ప్రో మాక్స్లో కేవలం 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 50MP కెమెరాలను అందించగా.. త్వరలో రాబోయే కొత్త మోడల్లో 200MP కెమెరాను అందుబాటులో ఉంచడం విశేషం..
సూపర్సోనిక్ ప్రాసెసర్..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే.. ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ కంపెనీకి చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)పై రన్ అవుతుంది.. గేమింగ్ సమయంలో అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్, అద్బుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ అందించడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక డిస్ప్లే చిప్ (Dedicated Display Chip)ను కూడా ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది..
9,000mAh మెగా బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh మెగా బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. దీనివల్ల ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఒక్కసారి పెడితే రోజుల తరబడి వినియోగించవచ్చు. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి ఎంతో శక్తివంతమైన 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన విడుదల వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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