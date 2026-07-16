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9,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi K100 సిరీస్.. ఫీచర్స్ లీక్!

Redmi K100 Series: భారత మార్కెట్‌లోకి శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో  త్వరలోనే రెడ్‌మి K100 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:57 AM IST
9,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi K100 సిరీస్.. ఫీచర్స్ లీక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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