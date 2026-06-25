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వచ్చే వారమే Redmi K90 Ultra లాంచ్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్!

Redmi K90 Ultra to Launch: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి ఎంతో అద్భుతమైన Redmi K90 Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:41 AM IST
వచ్చే వారమే Redmi K90 Ultra లాంచ్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వచ్చే వారమే Redmi K90 Ultra లాంచ్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో..
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